Müller, İngiltere'nin hatasını açıkladı: «Aklım almıyor»

İngiltere'nin Arjantin'e karşı yarı finaldeki mağlubiyeti sert eleştirilere yol açtı. Almanya milli takımının eski forveti Thomas Müller, İngilizlerin skoru açtıktan sonra neden savunmaya çekildiğini anlayamadığını belirtti.

«Buna nasıl izin verdiler?»

Açık kaynaklarda Müller'e atfedilen açıklamada, İngiltere'nin golden sonraki hareketlerini sert bir dille eleştirdi. Ona göre takım, inisiyatifi rakibe bırakarak Arjantin'in kanatlardan rahatça hücum etmesine olanak sağladı.

«Buna inanamıyorum ve anlayamıyorum; İngiltere gol attıktan sonra nasıl oynamaya başladı? Nasıl olur da Arjantin'in sürekli kanatlardan orta yapmasına izin verdiler? Her seferinde çok rahat bir şekilde orta yapma imkanı tanıdılar. Bunu aklım almıyor!» dedi Müller.

Eleştirisi, esas olarak İngiltere'nin skoru korumak amacıyla aşırı derecede geriye yaslanmasına odaklandı.

Bir golden sonra oyun tamamen değişti

Anthony Gordon 55. dakikada skoru açtığında, İngiltere finale yaklaşmış gibi görünüyordu. Ancak sonrasında Arjantin büyük bir baskı kurarak oyun kontrolünü neredeyse tamamen eline aldı. Gordon'un golünden Lautaro Martinez'in galibiyet golüne kadar geçen 37 dakikada İngiltere topa sadece yüzde 12 oranında sahip oldu.

Arjantin, rakip ceza sahasına kanatlardan birçok orta gönderdi. İngiltere ise kontra atak yapma ve topu rakip sahada tutma fırsatını kaybetti.

85. dakikada Enzo Fernandez skoru eşitledi. Uzatma dakikalarının ikincisinde ise Lionel Messi'nin kanattan yaptığı ortayı Lautaro Martinez kafayla ağlara göndererek Arjantin'e 2:1'lik galibiyeti getirdi.

Tuchel de takımın çok pasif kaldığını kabul etti

Maç sonrasında İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de takımın golden sonra aşırı pasif hareket ettiğini gizlemedi.

Teknik direktör, İngiltere'nin rakibe birçok şut ve kanat ortası yapma imkanı verdiğini söyledi. Tuchel, savunmacı sayısını artırmaya çalıştığını ancak alınan kararların beklenen sonucu vermemesi nedeniyle sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Böylece Müller'in eleştirisi, İngiltere teknik direktörünün maç sonu analiziyle örtüştü: Takım ileri gitmek yerine üstünlüğü korumaya çalıştı ve sonunda inisiyatifi tamamen kaybetti.

İngiltere için son bir şans kaldı

Yarı finaldeki mağlubiyetten sonra İngiltere, Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı için Fransa ile karşılaşacak. Arjantin ise finalde İspanya ile şampiyonluk için mücadele edecek.

İngiltere için bronz madalya, turnuvayı olumlu bir sonuçla bitirme fırsatı olacak. Ancak Arjantin'e karşı son dakikalardaki geri çekilme ve kaybedilen galibiyet uzun süre tartışılacak.

Sizce İngiltere'nin mağlubiyetine oyuncuların pasifliği mi neden oldu, yoksa Thomas Tuchel yanlış bir taktik mi seçti?