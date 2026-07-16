7 altın ve takım zaferi: Özbekistan milli takımı Asya'da rakipsiz

·64·Spor
7 altın ve takım zaferi: Özbekistan milli takımı Asya'da rakipsiz

Cakarta'daki U-19 Asya Boks Şampiyonası, Özbekistan milli takımının parlak zaferiyle sona erdi. Finale yükselen sekiz boksörümüzden yedisi, final müsabakasını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sekiz finalde yedi zafer

Özbekistan genç milli takımı, final gününde neredeyse kusursuz bir sonuç elde etti. Ringe çıkan sekiz temsilcimizden yedisi rakiplerini mağlup ederek Asya şampiyonu oldu.

Cakarta'nın ev sahipliği yaptığı U-19 ve U-23 kıta şampiyonası 3-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Turnuvanın resmi programında erkekler ve kadınlar kategorilerindeki final maçları da yer aldı.

Özbekistan'ın yedi yeni Asya şampiyonu

Altın madalya kazanan boksörler:

Sıklet

Asya Şampiyonu

-50 kg

O‘tkirbek Norqosimov

-55 kg

Yelyor Rustamov

-60 kg

Muhammadrizo Ukimov

-75 kg

Suhrob Rahmatullayev

-80 kg

Abror Sharipov

-85 kg

Sardor Bahromxo‘jayev

-90 kg

Asadbek Sultanboyev

Bu sporcular turnuva boyunca birkaç aşamayı başarıyla geçerek finale kadar ulaştılar. Yarı finaller öncesinde de Özbekistan erkek takımı, final aşamasına en çok boksör taşıyan takımlardan biri olmuştu.

Islom Salixov'a gümüş, bir boksörümüze daha bronz madalya

+90 kg sıkletinde mücadele eden Islom Salixov finalde galip gelemedi ve Asya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

-70 kg sıkletindeki Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Böylece Özbekistan U-19 erkek milli takımının genel sonucu şu şekilde oldu:

  • 7 altın madalya;

  • 1 gümüş madalya;

  • 1 bronz madalya.

Özbekistan genel klasmanda birinci

Yedi şampiyonluk, Özbekistan milli takımına genel klasmanda birinciliği getirdi. Bu sonuç, ülke boks okulunda yeni ve yetenekli bir neslin yetiştiğini bir kez daha kanıtladı.

Genç boksörlerin Cakarta'daki başarısı, gelecekteki büyükler Asya ve dünya şampiyonaları ile Olimpiyat Oyunları için güçlü bir yedek kadronun yetiştiğinin göstergesidir.

Sizce bu şampiyonlardan hangisi gelecekte Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanabilir?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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