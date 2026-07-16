Kazakistan'da sahnede diplomasını yırtan genç sosyal medyada tartışma yarattı

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki diploma töreninde yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uluslararası İşletme ve İletişim Koleji mezununun sahnede diplomasını "yırtarken" çekilen videosu internette hızla yayıldı.

Polis incelemesine göre, videoda gerçek diploma değil, önceden hazırlanmış sahte bir kapak kullanıldı. Asıl diploma ve eki zarar görmedi.

Buna rağmen mahkeme, gencin eylemini kamu düzenini bozmak olarak değerlendirdi. Küçük çaplı holiganlıktan suçlu bulunan gence 5 gün idari hapis cezası verildi.

Bu olay Kazakistan'da mezuniyet törenlerindeki düzen ve sosyal medya için üretilen "içerikler" hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.