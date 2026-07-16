Kazakistan'da sahnede diplomasını yırtan genç sosyal medyada tartışma yarattı

·1·Dünya
Kazakistan'da sahnede diplomasını yırtan genç sosyal medyada tartışma yarattı

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki diploma töreninde yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uluslararası İşletme ve İletişim Koleji mezununun sahnede diplomasını "yırtarken" çekilen videosu internette hızla yayıldı.

Polis incelemesine göre, videoda gerçek diploma değil, önceden hazırlanmış sahte bir kapak kullanıldı. Asıl diploma ve eki zarar görmedi.

Buna rağmen mahkeme, gencin eylemini kamu düzenini bozmak olarak değerlendirdi. Küçük çaplı holiganlıktan suçlu bulunan gence 5 gün idari hapis cezası verildi.

Bu olay Kazakistan'da mezuniyet törenlerindeki düzen ve sosyal medya için üretilen "içerikler" hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

KazakistanAlmatıEğitimSosyal MedyaHukuk
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sıra dışı “tüylü kruvasan”lar sosyal medyada büyük ilgi görüyor!Sıra dışı “tüylü kruvasan”lar sosyal medyada büyük ilgi görüyor!Bugün, 16:03Belarus'ta Özbekler için «yeşil koridor»: 5 bin işçiye konut, okul ve anaokulu sözü verildiBelarus'ta Özbekler için «yeşil koridor»: 5 bin işçiye konut, okul ve anaokulu sözü verildiBugün, 13:37Fransa'da ötenazi yasası resmen onaylandıFransa'da ötenazi yasası resmen onaylandıBugün, 12:48Trump, İran'ın elektrik santrallerini ve köprülerini yok etmekle tehdit ettiTrump, İran'ın elektrik santrallerini ve köprülerini yok etmekle tehdit ettiDün, 23:0750 Milyon Dolarlık Tiranozor: “Gas” Rekor Tazeledi50 Milyon Dolarlık Tiranozor: “Gas” Rekor TazelediDün, 22:03Ayasofya'da İncil okuyan Rus vatandaşları gözaltına alındıAyasofya'da İncil okuyan Rus vatandaşları gözaltına alındıDün, 21:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı