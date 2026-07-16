VK ve Max uygulamaları Google Play mağazasından kaldırıldı

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan VK, VK sosyal ağı ve Max mesajlaşma uygulaması dahil olmak üzere ana uygulamalarının Google Play platformundan kaldırıldığını duyurdu. Bu değişiklik, Android işletim sistemi kullanıcıları için beklenmedik bir gelişme olsa da şirket durumun kontrol altında olduğunu belirtiyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Daha önce Max mesajlaşma uygulaması, Apple'ın App Store kataloğundan da çıkarılmıştı. Artık Google Play mağazasında da bu uygulamaları arama yoluyla bulmak mümkün değil. Uzmanlara göre bu tür kısıtlamalar, uluslararası yaptırım paketlerinin bir sonraki aşamasıyla doğrudan bağlantılı olabilir.

VK basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, kullanıcıların cihazlarında halihazırda yüklü olan uygulamalar normal şekilde çalışmaya devam edecek. Hizmetlerin kullanımında herhangi bir teknik kısıtlama öngörülmemekte olup, tüm fonksiyonlar ve güvenlik sistemleri kararlı bir şekilde korunmaktadır.

Alternatif indirme yöntemleri

Rus şirket, kullanıcılara uygulamaları güncellemek ve yeniden yüklemek için alternatif mağazaları kullanmalarını tavsiye ediyor. Özellikle VK ve Max uygulamaları şu platformlardan indirilebilir:

RuStore mağazası;

Huawei AppGallery;

Samsung Galaxy Store;

Xiaomi GetApps.

Ayrıca Android cihaz sahipleri push bildirimleri almaya devam edecekler. Bu, mesajlar, aramalar ve sosyal ağdaki önemli olaylar hakkında zamanında bilgi almalarını sağlayacaktır. Uygulamaların güncelleme mekanizmalarının da dahili sistemler aracılığıyla çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Ixbt.com dahil olmak üzere sektördeki birçok kaynak, Google Play mağazasından sadece VK'nın değil, aynı zamanda "Odnoklassniki" sosyal ağ uygulamasının da kaldırıldığını bildiriyor. Bu durum, Rusya segmentindeki en popüler servisler için dijital pazarlardaki baskının arttığını gösteriyor.

Durumun siyasi boyutuna gelince, Pazartesi günü Avrupa Birliği, VK şirketi ve onun yan kuruluşu olan "Kommunikatsionnaya platforma"ya karşı resmen yaptırım uyguladı. Batılı düzenleyiciler bu yapıyı Max mesajlaşma uygulamasının yasal sahibi ve yöneticisi olarak görüyor. Google ve Apple gibi teknoloji devlerinin bu uygulamaları mağazalarından silmesinin temel nedeni tam olarak bu yaptırımlardır.