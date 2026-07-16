Meta, gençler için yeni güvenlik sistemini başlattı: Yapay zeka denetimde

·32·Teknoloji
Meta, gençler için yeni güvenlik sistemini başlattı: Yapay zeka denetimde

Meta, Meta AI chatbotunu kullanan gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir yeniliği duyurdu. Artık reşit olmayan bir kullanıcı, yapay zeka ile olan etkileşiminde kendine zarar verme veya intihar konularından bahsederse, sistem ebeveynleri derhal uyaracak. Bu adım, teknoloji devlerinin genç neslin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik uluslararası eleştirilerin ortasında atılıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin verilerine göre, gencin davranışlarında risk belirtileri tespit edildiğinde, ebeveynler için tasarlanmış kontrol paneline özel bir bildirim gönderilecek. Meta, bu süreci daha hassas hale getirmek için özel bir yapay zeka modeli geliştirdiğini belirtti. Söz konusu sistem, sohbet içeriğini analiz ederek tehlikeli anahtar kelimeleri tespit etme konusunda uzmanlaşmıştır.

İnsan faktörü ve güvenlik önlemleri

Sistem otomatikleştirilmiş olsa da, Meta hataları önlemek için ek bir inceleme aşaması getirdi. Ixbt.com'un haberine göre, yapay zeka tarafından işaretlenen tüm şüpheli sohbetler, ebeveynlere gönderilmeden önce uzmanlar tarafından manuel olarak inceleniyor. Gencin niyeti belirsiz olsa bile şirket, tedbir amaçlı olarak ebeveynleri bilgilendirmeyi tercih ediyor.

Şu anda bu özellik ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'daki Instagram Parental Supervision (Ebeveyn Denetimi) kullanıcıları için açık. Yıl sonuna kadar bu sistemin dünya genelinde, Özbekistan'daki kullanıcılar da dahil olmak üzere kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor. Bu, yerel kullanıcıların da çocuklarının dijital iletişimini daha güvenli hale getirmesine olanak tanıyacak.

Acil yardım ve içerik kısıtlamaları

Meta sadece uyarılarla yetinmeyip, acil durumlarda hızlı önlemler almayı da hedefliyor. Bir kullanıcının (genç veya yetişkin fark etmeksizin) hayatının tehlikede olduğu tespit edilirse, şirket ilgili kurtarma servislerine başvurma mekanizmasını da geliştiriyor. Bu uygulama daha önce Facebook ve Instagram sosyal ağlarındaki gönderiler için geçerliyken, artık doğrudan Meta AI sohbetlerine de uygulanacak.

Ayrıca, gençler için Meta AI özellikleri kısıtlanmış modda çalışacak. Sistem şu konularda sohbet etmeyi reddedecek:

  • Cinsel veya romantik içerikli sohbetler;
  • Alkol ve diğer zararlı maddelerle ilgili tartışmalar;
  • Şiddeti teşvik eden içerikler.
Ebeveynler için oluşturulan yeni özellikler sayesinde, çocuklarının geçtiğimiz hafta boyunca yapay zeka ile hangi konularda sohbet ettiğini de takip edebilecekler. Bu, aile içinde güvene dayalı iletişimi kurmaya ve olası sorunları erkenden tespit etmeye yardımcı olacaktır.

MetaInstagramYapay ZekaGüvenlikTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Elon Musk dünyanın en büyük çip fabrikasını kuruyor: ASML ona uyum sağlamaya başladıElon Musk dünyanın en büyük çip fabrikasını kuruyor: ASML ona uyum sağlamaya başladıBugün, 17:24CATL, Avrupa'da devasa sodyum-iyon enerji depolama tesisleri kuruyorCATL, Avrupa'da devasa sodyum-iyon enerji depolama tesisleri kuruyorBugün, 16:59Aina girişimi AI ajanlarını yönetmeye yönelik yeni cihazlar için 5,5 milyon dolar yatırım aldıAina girişimi AI ajanlarını yönetmeye yönelik yeni cihazlar için 5,5 milyon dolar yatırım aldıBugün, 16:55VK ve Max uygulamaları Google Play mağazasından kaldırıldıVK ve Max uygulamaları Google Play mağazasından kaldırıldıBugün, 16:28Huawei yaptırımlara rağmen büyümeye devam ediyor: 2026 için iddialı planlarHuawei yaptırımlara rağmen büyümeye devam ediyor: 2026 için iddialı planlarBugün, 15:57SpaceX hisseleri sert düştü: Şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar azaldıSpaceX hisseleri sert düştü: Şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar azaldıBugün, 15:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi