Çinli teknoloji devi Huawei, ABD tarafından uygulanan ağır yaptırımlara ve küresel bileşen kıtlığına rağmen akıllı telefon pazarındaki konumunu geri kazanmaya devam ediyor. Şirket, 2026 yılına kadar cihaz sevkiyat hacmini önemli ölçüde artırmayı planlıyor; bu da markanın krizden tamamen çıktığının bir göstergesi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com verilerine göre Huawei, bu yıl akıllı telefon satışlarını yüzde 20 artırmayı hedefliyor. Tedarik zinciri kaynaklarına göre şirket, 2026 yılında 60 milyondan fazla akıllı telefon satmayı amaçlıyor. Bu rakam önceki tahminlerin oldukça üzerinde olup, şirketin kendi çiplerine ve teknolojilerine olan güveninin arttığını gösteriyor.

Dikkat çekici olan nokta, Huawei'nin bu başarısının küresel pazardaki karmaşık durumun ortasında gerçekleşmesidir. Şu anda birçok teknoloji markası, bellek yongası fiyatlarındaki artış ve bileşen kıtlığı nedeniyle üretim hacimlerini kısmak zorunda kalıyor. Ancak Huawei, kendi iç kaynaklarını seferber ederek bu engelleri aşmayı başarıyor.

Rakipler geri çekiliyor

Pazardaki durum analiz edildiğinde, Android işletim sistemiyle çalışan diğer büyük markaların — Honor, Oppo, Vivo ve Xiaomi — 2026 yılı için planlanan sevkiyat hedeflerini yüzde 15 ile yüzde 30 arasında kıstığı ortaya çıktı. Bellek çipi açığı ve bileşen maliyetlerindeki yüksek baskı, bu şirketlerin büyüme hızlarını frenliyor.

Huawei için ise durum tamamen farklı. Şirket, Mate 80 ve diğer amiral gemisi modellere olan yüksek talebi göz önünde bulundurarak, 2025 yılı için planlanan 50 milyonluk tahminini 2026 yılına kadar 10 milyon adet daha artırdı. Uzmanlara göre Huawei, akıllı telefon ve yonga seti segmentlerinde elde ettiği teknolojik başarılar sayesinde olumsuz dış koşullarda bile büyümeye devam ediyor.

Çip tedarikçisi ortaklardan biri, Huawei'nin şu anda sipariş hacmi beklentilerini tam olarak karşılayan ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sergileyen tek büyük müşteri olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bu durum, şirketin Çin iç pazarında ve uluslararası arenada etkisini yeniden kazandığını doğruluyor.

Küresel pazar beklentileri

Araştırma şirketlerinin tahminlerine göre, bu yıl sadece Huawei ve Apple gibi markalar büyüme rakamları kaydedebilir. Diğer üreticiler ise bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle pazardaki paylarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Huawei cihazlarının geri dönüşü, yerel pazarlar için de büyük önem taşıyor. Markanın yeni modelleri, yüksek kaliteli kameraları ve bağımsız ekosistemiyle tüketiciler arasında popülerliğini koruyor. Şirketin üretim hacmini artırması, pazardaki rekabetin güçlenmesine ve kullanıcılar için seçeneklerin genişlemesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Huawei örneğinde yaptırımların şirketi zayıflatmak yerine, onu kendi teknolojik bağımsızlığını yaratmaya teşvik ettiğini görebiliriz. 2026 yılına kadar hedeflenen 60 milyonluk rakam, markanın küresel akıllı telefon pazarındaki "büyük oyuna" tamamen geri döndüğü anlamına geliyor.