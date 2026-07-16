Robert Lewandowski MLS'e transfer oldu: Polonyalı yıldız neden Avrupa'da kalmak istemedi?

·3·Spor
Robert Lewandowski MLS'e transfer oldu: Polonyalı yıldız neden Avrupa'da kalmak istemedi?

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, sürpriz bir kararla Avrupa futboluna veda ederek Kuzey Amerika ligi MLS'in yolunu tuttu. Deneyimli forvet, Chicago Fire kulübünün yeni yıldızı olarak resmen tanıtıldı. Bu transfer birçok taraftar için beklenmedik olsa da, futbolcunun kendisi bu kararını derin bir duygusal bağ ve Barcelona kulübüne duyduğu saygıyla açıkladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Robert Lewandowski, yeni takımındaki ilk basın toplantısına katılarak neden özellikle ABD seçeneğini tercih ettiğine açıklık getirdi. İfadesine göre, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın başka bir kulübünde forma giymesi onun için manevi olarak imkansızdı. Futbolcu, Katalan kulübünde geçirdiği dönemi kariyerinin zirvesi olarak görüyor ve başka bir takımın formasını giymeyi geriye atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

Avrupa devlerinin reddedilmesi

Goal.com'un haberine göre, 37 yaşındaki golcüye Chicago Fire ile sözleşme imzalamadan önce Avrupa'nın birçok prestijli kulübünden teklif geldi. Özellikle İtalya Serie A devi Juventus'un yanı sıra, Türkiye ve Portekiz'in Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan takımları Polonyalı forveti kadrolarına katmaya çalıştı. Ancak Lewandowski tüm teklifleri kesin bir dille reddetti.

"Barcelona ile vedalaşmam çok duygusaldı. Bu kulübe olan sevgim o kadar güçlü ki, kendimi Avrupa'da başka bir takımda hayal edemedim. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kıtadaki kariyerimin sona erdiğini anladım" dedi golcü oyuncu röportajında.

Chicago Fire için yeni bir dönem

Chicago Fire teknik direktörü Gregg Berhalter, Robert Lewandowski'nin takıma gelişini kulüp tarihindeki bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Teknik direktöre göre Polonyalı yıldız, sadece sahadaki golleriyle değil, profesyonel yaklaşımıyla da genç futbolculara örnek olacak. Berhalter, golcünün fiziksel durumu ve çalışma disiplininin MLS seviyesinde büyük fark yaratacağına inanıyor.

Pilka Nozna yayınında yer alan alıntıya göre Berhalter şunları söylüyor: "Robert'ın takıma hemen etki edeceğine inanıyoruz. O, gerçek bir profesyonel örneği. Uzun yıllar boyunca üst seviyede oynayarak vücuduna nasıl bakacağını ve optimal seviyeyi nasıl koruyacağını öğrendi. Kadromuzdaki her oyuncu için ideal bir model teşkil ediyor."

Robert Lewandowski kariyeri boyunca Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüplerde oynayarak onlarca kupa kazandı. Şimdi ise ABD sahalarında yeni bir maceraya başlıyor. MLS, Lionel Messi ve diğer yıldızların ardından son yıllarda dünya futbolunun odağı olmaya devam ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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