Barcelona hücum hattını güçlendiriyor: Karim Adeyemi sağlık kontrolünden geçti

·30·Spor
Barcelona hücum hattını güçlendiriyor: Karim Adeyemi sağlık kontrolünden geçti

İspanyol kulübü Barcelona, yaz transfer dönemindeki bir sonraki büyük anlaşmasını tamamlamak üzere. Almanya Milli Takımı ve Borussia Dortmund'un forveti Karim Adeyemi, Katalan ekibine katılmak için gerekli tüm prosedürleri yerine getiriyor. Bu transfer, takımın hücum potansiyelini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu Çarşamba günü Barcelona şehrine ulaştı ve Hospital de Barcelona kliniğinde sağlık kontrolünden geçti. Yaklaşık iki saat süren kontrollerin ardından futbolcu, kulübün resmi belgeleri tamamlamasını beklemek üzere oteline geçti.

Transfer detayları ve mali boyutlar

Barcelona ve Borussia Dortmund kulüpleri arasındaki anlaşma toplamda 29 milyon Euro değerinde. Sözleşmeye göre Katalanlar, başlangıçta 22 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Kalan 7 milyon Euro ise futbolcunun göstereceği performans ve elde edeceği başarılara bağlı olarak bonus şeklinde ödenecek.

Şu anda her iki taraf da idari formaliteleri tamamlamakla meşgul. Goal.com'un bilgilerine göre transferin resmi olarak Perşembe akşamı veya Cuma sabahı açıklanması bekleniyor. Bunun ardından Karim Adeyemi takım antrenmanlarına katılabilecek ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışabilecek.

Bu transferin gerçekleşmesinde Barcelona teknik direktörü Hansi Flick kilit rol oynadı. Teknik direktör, Adeyemi'nin yeteneklerine oldukça hakim; zira Flick, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde forvet oyuncusunun milli formayla ilk maçına çıkmasını sağlamıştı. Şimdi ise kulüp düzeyinde iş birliklerini sürdürecekler.

İmza töreni ve gelecek planları

Transfer önümüzdeki saatlerde açıklanacak olsa da, futbolcunun resmi imza töreni gelecek haftaya planlandı. Bunun nedeni, kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco'nun şu anda ABD'de bulunmaları. İkili, İspanya ile Arjantin arasındaki önemli karşılaşmayı takip etmek için seyahatte bulunuyor.

Hansi Flick, yeni öğrencisini mümkün olan en kısa sürede ilk 11'e adapte etmeyi hedefliyor. Cuma günü yapılması planlanan çift antrenmanda Karim Adeyemi'nin de yer alması bekleniyor. Bu durum, forvetin yeni sezon öncesinde fiziksel durumunu toparlaması ve taktiksel şemaları öğrenmesi için faydalı olacak.

BarcelonaKarim AdeyemiBorussia DortmundTransferHansi Flick
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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