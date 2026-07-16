Dünya Kupası finali öncesi Rodri: “Buraya sadece zafer için geldik”

·27·Spor
Dünya Kupası finali öncesi Rodri: “Buraya sadece zafer için geldik”

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri Hernandez, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası finali öncesinde takım arkadaşlarını kenetlenmeye ve tüm güçlerini ortaya koymaya çağırdı. Manchester City orta sahası, “La Roja” tarihinin ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele ettiği bu dönemde, takımın tek hedefinin kupa olduğunu vurguladı. New Jersey'de Arjantin'e karşı oynanacak kritik maç öncesinde İspanyol kampında yüksek bir motivasyon hakim. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Rodri, turnuvanın başından beri soyunma odasında tek bir sloganı benimsedi: “Ben buraya Dünya Kupası'nı kazanmaya geldim”. Sahadaki liderliği ve İspanya'nın güven veren oyunu, takımı finale kadar taşıdı. Ancak tecrübeli futbolcu, asıl işin henüz bitmediğini ve önlerinde en zorlu sınavın olduğunu çok iyi biliyor. Ona göre finalde galibiyete ulaşmak hiç de kolay olmayacak.

“Eğer birileri bizim zorlanmadan Dünya Şampiyonu olacağımızı düşünüyorsa, çok yanılıyor. Dünyanın en güçlü takımlarına karşı oynuyoruz ancak kadromuz bu turnuvayı kazanacak olgunluğa ulaştığını gösterdi,” ifadelerini kullanan Rodri'nin sözlerine Marca gazetesi yer verdi. Rodri, takımın turnuva boyunca gösterdiği sabır ve gelişimin sonunda meyvesini vereceğine olan inancını dile getirdi.

MetLife Stadyumu'nda tarihi karşılaşma

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, final maçının oynanacağı New York bölgesine ulaştı. Periodico'nun haberine göre, takımın Dallas'tan gerçekleştirdiği uçuş şiddetli fırtına nedeniyle birkaç saat gecikti. Buna rağmen futbolcular gece saatlerinde Newark Havalimanı'na iniş yaptı ve Montclair'deki kampa yerleşti. Pazar günü MetLife Stadyumu'nda oynanacak maç, Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getirdiği için adeta bir “Finalissima” statüsüne sahip.

Rodri için bu final, kişisel rekorlar açısından da büyük önem taşıyor. Eğer İspanya kazanırsa, futbol tarihinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or ödüllerinin hepsine sahip olan yedinci futbolcu olacak. Bu listede Zinedine Zidane ve Lionel Messi gibi efsanevi isimler bulunuyor ve Rodri de bu kervana katılmaya çok yakın.

Takım içindeki atmosfer ise şaşırtıcı derecede sakin. Mikel Oyarzabal, aşırı heyecanın zarar verebileceğini belirterek, “İlk günkü kadar sakinim. Finale çıkacağımızı hayal bile etmemiştik ama şimdi burada olmaktan gurur duyuyoruz,” diyor. Genç yetenek Pau Cubarsi de final öncesi heyecanını kontrol altında tuttuğunu ve New York'taki maçı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

İspanyol kamuoyu, milli takımlarından 2010'dan sonra ikinci şampiyonluk yıldızını bekliyor. Arjantin ile oynanacak maç sadece kupa mücadelesi değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolünün hesaplaşması olacak. Goal.com verilerine göre, her iki takım da finale ciddi bir eksiklik yaşamadan ulaştı, bu da taraftarlara gerçek bir futbol şöleni vadediyor.

İspanyaRodriDünya KupasıArjantinFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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