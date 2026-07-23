Manchester City için ağır darbe: Rodri belinden ameliyat olacak

İngiliz ekibi Manchester City ve İspanya milli takımının lideri Rodri, belindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilecek. Bu haber, 2026-27 sezonu öncesinde "Vatandaşlar" için beklenmedik ve ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Dünya Kupası'ndaki zaferin ardından kulübüne dönen ön libero oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

The Athletic'in paylaştığı bilgilere göre, 30 yaşındaki futbolcunun iyileşme süreci henüz netleşmedi. İspanya milli takımı kaptanı olarak 2026 Dünya Kupası'ndaki sekiz maçta da forma giyip altın madalyaya uzanan Rodri için bu sakatlık, kariyerindeki bir diğer zorlu sınav olacak. Hatırlatmak gerekirse, yıldız oyuncu yakın zamanda üstün yetenekleri sayesinde "Ballon d'Or" ödülüne layık görülmüştü.

Sakatlıklar sarmalındaki yıldız

Rodri için son yıllar fiziksel durum açısından oldukça zorlu geçiyor. Her şey 2024 yılının Eylül ayında dizindeki ön çapraz bağların (ACL) kopmasıyla başlamıştı. O dönemde 2024-25 sezonunun neredeyse tamamını kaçırmıştı. Daha sonra kas ve kasık bölgesindeki sorunlar nedeniyle geçen sezon İngiltere Premier Lig'de sadece 17 maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi.

Oysa 2022-23 sezonunda Rodri, Manchester City formasıyla tarihi bir üçleme (treble) yaparken takımın başrol oyuncusuydu. O dönemde Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atarak takımını zirveye taşımıştı. Mevcut durum ise o şanlı günlerden çok farklı ve teknik direktör Enzo Maresca için büyük bir baş ağrısı yaratıyor.

Transfer dedikoduları ve kadrodaki değişiklikler

Futbolcunun Etihad Stadyumu'ndaki geleceği de soru işareti taşıyor. Mevcut sözleşmesinin bitimine sadece bir yıl kaldı. Dünya Kupası'ndan sonra yeni sözleşme görüşmelerinin yapılması beklense de, Rodri henüz kulüpte kalma isteğini dile getirmedi. Bu arada Real Madrid kulübü, İspanyol yıldızı transfer etme niyetinde olmadığını açıkladı.

Manchester City kadrosunda başka değişiklikler de bekleniyor. Bernardo Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından Mateo Kovacic ve Nico Gonzalez'in de gidebileceği konuşuluyor. Ancak Rodri'nin yokluğunun yaratacağı boşluğu, 116 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Elliot Anderson'ın kısmen doldurması bekleniyor.

Manchester City, yeni sezona 23 Ağustos'ta kendi sahasında Bournemouth'a karşı oynayacağı maçla başlayacak. Kulüp sağlık ekibi, Rodri'nin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek. Kulüp yönetimi ise transfer dönemi kapanmadan orta sahayı güçlendirmek için önlemler almak zorunda.