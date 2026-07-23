Real Madrid Rodri'yi hedefliyor, ancak Manchester City 100 milyon Euro istiyor

·48·Spor
Real Madrid Rodri'yi hedefliyor, ancak Manchester City 100 milyon Euro istiyor

Real Madrid, "Manchester City" orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer etme konusunda nihai kararını verdi. L'Equipe'in haberine göre, İspanyol devi 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Ancak transferin önünde ciddi bir engel var: "Manchester City" 30 yaşındaki oyuncuyu 100 milyon Euro'dan daha düşük bir bedelle bırakmaya niyetli değil. Madrid ekibinin bu talebi kabul edip etmeyeceği veya fiyatı düşürmeye çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil.

Real Madrid, Rodri konusunda kararını verdi

Habere göre, Real Madrid yönetimi Rodri'yi takımın merkezini güçlendirmek için ana aday olarak belirledi.

İspanyol oyuncu; top kontrolü, hücumları başlatma becerisi ve savunma önündeki güvenli oyunuyla dikkat çekiyor. Deneyimi ve üst düzey performansı, Madrid ekibinin ilgisini artırdı.

Buna rağmen, kulüpler arasında resmi bir anlaşmaya varıldığına dair bir bilgi yok. Şu anki haberler sadece transfer planı ve City'nin belirlediği bonservis bedeli ile ilgili.

Manchester City 100 milyon Euro talep ediyor

İngiliz kulübü, liderlerinden birini kolayca bırakmak istemiyor. Gelen bilgilere göre, "City" yönetimi Rodri'nin transferinden 100 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Bu durum, Manchester City'nin müzakerelerdeki elini güçlendiriyor.

Yeni bir sözleşme imzalanmazsa, zaman geçtikçe Rodri'nin bonservis değerinin düşme ihtimali doğabilir. Bu nedenle Real Madrid, anlaşmayı daha uygun bir fiyata tamamlamak için bekleme veya aktif müzakere yürütme seçeneklerini değerlendirebilir.

Real Madrid bu bedeli öder mi?

100 milyon Euro, 30 yaşındaki bir oyuncu için büyük bir yatırım. Rodri'nin yeteneği ve takıma anında katkı sağlayacağı şüphesiz olsa da, yaşı transfer kararında önemli bir faktör.

Real Madrid son yıllarda daha çok genç ve gelecekte değeri artabilecek oyunculara büyük yatırımlar yapıyor. Rodri ise hazır bir lider olarak getirilecek ancak ileride yeniden satış potansiyeli sınırlı bir oyuncu olacak.

Bu nedenle Madrid ekibinin 100 milyon Euro'luk talebe nasıl bir yanıt vereceği transferin kaderini belirleyecek.

2026 Dünya Kupası'nın en iyisi oldu

Rodri, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın kilit oyuncularından biriydi. Turnuvadaki istikrarlı oyunuyla turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

İspanya, finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarıdan sonra Rodri'ye olan ilgi daha da arttı.

Transfer henüz resmiyet kazanmadı

Şu an itibarıyla Real Madrid, Manchester City veya Rodri tarafından olası transfer hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Eğer Madrid ekibi fiyat konusunda anlaşmaya varırsa, Rodri'nin İspanya'ya dönüşü yaz transfer döneminin en büyük hamlelerinden biri olabilir. Şimdilik temel soru şu: Real Madrid, 30 yaşındaki dünya şampiyonu için 100 milyon Euro ödeyecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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