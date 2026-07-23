Robert Lewandowski, Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı hakkında konuştu

Deneyimli Polonyalı forvet Robert Lewandowski, İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki zaferinin ardından eski takım arkadaşı Lamine Yamal hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Lewandowski'ye göre, genç yetenek turnuva boyunca en iyi formunda olmamasına rağmen takımın başarısına büyük katkı sağladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lamine Yamal, bu prestijli turnuvaya ciddi bir sakatlığın ardından katılmıştı. Barcelona formasıyla La Liga sezonunun son bölümünü diz ardı kirişindeki sakatlık nedeniyle kaçıran 19 yaşındaki kanat oyuncusu, sekiz hafta boyunca sahalardan uzak kalmıştı. ESPN'e verdiği röportajda Lewandowski, tam da bu faktörün oyuncunun maksimum seviyede performans sergilemesine engel olduğunu vurguladı.

Sakatlık sonrası toparlanma ve teknik direktör taktiği

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, turnuvanın ilk aşamalarında Yamal'ın fiziksel durumunu korumak amacıyla oyuncunun sürelerini dikkatle yönetti. Buna rağmen genç yıldız, Dünya Kupası boyunca 8 maçta toplam 616 dakika sahada kaldı. Bir gol atmasının yanı sıra 35 başarılı dribling ile bu alanda turnuvanın en iyi istatistiğini kaydetti.

"Dürüst olmak gerekirse, bu turnuvada Lamine'nin en iyi versiyonunu görmedik. Bana göre onun en güçlü performansları geçen sezon değil, iki yıl önceki dönemine dayanıyor. Sekiz hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra aniden Dünya Kupası'nda oynamak çok zor. Antrenman yapacak vakit yoktu, sadece maçtan maça geçildi" şeklinde açıkladı Lewandowski.

İspanya ve Arjantin rekabeti

Final maçında İspanya ve Arjantin karşı karşıya geldiğinde, Robert Lewandowski eski kulüp arkadaşları nedeniyle "La Roja"yı desteklediğini gizlemedi. Polonya milli takımı turnuvaya katılamadığı için, golcü oyuncu Barcelona'daki arkadaşlarını desteklemeyi tercih etti.

Lionel Messi ile şahsen tanışmasına ve onun önceki dünya şampiyonluğuna saygı duymasına rağmen, Lewandowski İspanya kadrosundaki gençlerle daha fazla vakit geçirdiğini belirtti. Ona göre, İspanya milli takımının mevcut kadrosu çok genç ve parlak bir geleceğe sahip.

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda Portekiz, Fransa ve finalde Arjantin gibi devleri mağlup ederek tarihi bir zafere ulaştı. Lamine Yamal ise sakatlık sonrası yaşadığı zorluklara rağmen takım mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olmayı başardı. Lewandowski bu iş birliğini "mükemmel" olarak nitelendirdi ve genç yeteneğin becerisini övdü.