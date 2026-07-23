Suudi Arabistan'da yeni rekor: Al Hilal, Crysencio Summerville transferini bitiriyor

·40·Spor
Suudi Arabistan'da yeni rekor: Al Hilal, Crysencio Summerville transferini bitiriyor

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin son şampiyonu Al Hilal, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Hollandalı yetenekli kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in kısa süre içinde Riyad ekibine katılması bekleniyor. Bu transfer sadece kulüp için değil, tüm bölge futbolu için önemli bir olay olacak. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Edinilen bilgilere göre Al Hilal, West Ham United ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Transfer bedelinin 80 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Eğer bu transfer resmen tamamlanırsa, Summerville Suudi futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. Bu durum, ülke liginin prestijinin ve finansal gücünün artmaya devam ettiğinin bir göstergesi.

Crysencio Summerville, 2001 yılında Rotterdam'da doğdu ve yeteneğini küçük yaşlardan itibaren sergiledi. Feyenoord altyapısından yetişen futbolcu, 2018 yılında Hollanda genç milli takımıyla 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. O turnuvada Almanya'ya gol atmış ve finalde İtalya'ya karşı kazanılan zaferde önemli bir rol oynamıştı.

Premier Lig'den Suudi çöllerine

Summerville, profesyonel kariyerini İngiliz kulübü Leeds United'da gerçek anlamda şekillendirdi. Ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiminde gelişen futbolcu, süratli hareketleri ve sol kanattaki etkili oyunuyla birçok büyük kulübün dikkatini çekti. İngiltere ligindeki tecrübesinin, Al Hilal'in hücum hattını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Al Hilal taraftarları, Hollandalı yıldızın gelişini heyecanla bekliyor. Takım kadrosunda Neymar, Aleksandar Mitrovic ve Yassine Bounou gibi yıldızların bulunduğu düşünülürse, Summerville bu yıldızlar topluluğuna taze kan olacak. Özellikle kaleci Yassine Bounou ile aynı takımda forma giyecek olması, kulübün uluslararası arenadaki gücünü daha da artıracaktır.

Bu transfer, Suudi Arabistan kulüplerinin genç ve gelecek vadeden oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası. Eskiden sadece kariyerinin sonuna gelmiş yıldızlar bu lige gelirken, artık Summerville gibi 24 yaşındaki, gücünün zirvesindeki oyuncuların tercihi, Asya futbolunun seviyesinin yükseldiğini kanıtlıyor.

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Al HilalTransferSuudi ArabistanCrysencio SummervilleFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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