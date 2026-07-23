Dünya Kupası finali tekrar mı edilecek? 61 binden fazla taraftar FIFA'ya çağrıda bulundu

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımına mağlup olan Arjantinli taraftarlar, FIFA'dan final maçının tekrar oynatılmasını talep ediyor. Şu ana kadar bu talebi destekleyenlerin sayısı 61 bini aştı.

Bu yılın 19 Temmuz günü New York şehrinde gerçekleşen final mücadelesinde İspanya, uzatmalarda Arjantin'i 1:0 skoruyla mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu. Ancak maçın ardından Arjantinli taraftarlar, baş hakem Slavko Vinčić'in bazı kararlarından memnun kalmayarak sosyal medyada geniş çaplı tartışmalar başlattı.

Maçın sona ermesinin ardından Change.org platformunda FIFA'dan finalin tekrar oynatılmasını talep eden çevrimiçi bir imza kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar bu çağrıyı 61,5 binden fazla kişi imzaladı ve bu sayı artmaya devam ediyor.

Kampanyanın yazarı Gisela Sanchez'e göre, Sloven hakem Slavko Vinčić'in tartışmalı kararları maçın kaderine önemli ölçüde etki etti. Ona göre, bazı pozisyonlarda alınan kararlar Arjantin milli takımının aleyhine oldu ve final sonucunu doğrudan etkiledi.

İlginç bir şekilde, 2026 Dünya Kupası boyunca bu tür bir durum ilk kez yaşanmıyor. Daha önce Fransa ile İspanya arasındaki yarı final maçından sonra da 82 binden fazla Fransız taraftar tartışmalı bir penaltı kararı nedeniyle maçın tekrar oynatılmasını talep eden bir dilekçeye imza atmıştı. Ancak o durumda da FIFA resmi sonucu değiştirmemiş ve turnuva sonuçları geçerliliğini korumuştu.