Dünya Kupası finali tekrar mı edilecek? 61 binden fazla taraftar FIFA'ya çağrıda bulundu

·119·Spor
Dünya Kupası finali tekrar mı edilecek? 61 binden fazla taraftar FIFA'ya çağrıda bulundu

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımına mağlup olan Arjantinli taraftarlar, FIFA'dan final maçının tekrar oynatılmasını talep ediyor. Şu ana kadar bu talebi destekleyenlerin sayısı 61 bini aştı.

Bu yılın 19 Temmuz günü New York şehrinde gerçekleşen final mücadelesinde İspanya, uzatmalarda Arjantin'i 1:0 skoruyla mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu. Ancak maçın ardından Arjantinli taraftarlar, baş hakem Slavko Vinčić'in bazı kararlarından memnun kalmayarak sosyal medyada geniş çaplı tartışmalar başlattı.

Maçın sona ermesinin ardından Change.org platformunda FIFA'dan finalin tekrar oynatılmasını talep eden çevrimiçi bir imza kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar bu çağrıyı 61,5 binden fazla kişi imzaladı ve bu sayı artmaya devam ediyor.

Kampanyanın yazarı Gisela Sanchez'e göre, Sloven hakem Slavko Vinčić'in tartışmalı kararları maçın kaderine önemli ölçüde etki etti. Ona göre, bazı pozisyonlarda alınan kararlar Arjantin milli takımının aleyhine oldu ve final sonucunu doğrudan etkiledi.

İlginç bir şekilde, 2026 Dünya Kupası boyunca bu tür bir durum ilk kez yaşanmıyor. Daha önce Fransa ile İspanya arasındaki yarı final maçından sonra da 82 binden fazla Fransız taraftar tartışmalı bir penaltı kararı nedeniyle maçın tekrar oynatılmasını talep eden bir dilekçeye imza atmıştı. Ancak o durumda da FIFA resmi sonucu değiştirmemiş ve turnuva sonuçları geçerliliğini korumuştu.

Dünya KupasıFIFAArjantinİspanyaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...