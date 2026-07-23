Arsenal'in yeni hedefi: Eli Junior Kroupi için 85 milyon sterlin isteniyor

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Arsenal'in yeni hedefi: Eli Junior Kroupi için 85 milyon sterlin isteniyor

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Arsenal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Bournemouth oyuncusu Eli Junior Kroupi'yi gündemine aldı. 20 yaşındaki Fransız yetenek, geçtiğimiz sezon sergilediği parlak performansla birçok dev kulübün dikkatini çekmiş olsa da, transfer bedeli ve yüksek seviyedeki baskıya hazır olup olmadığı uzmanlar arasında tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Eli Junior Kroupi, 2025 yazında Fransa'nın Lorient kulübünden 10 milyon sterlin karşılığında Bournemouth'a transfer olmuştu. İngiltere'deki ilk sezonunda kendini kanıtlamayı başaran oyuncu, Premier League'de 13 gol kaydetti. Etkili performansı, "Kirazlar"ın tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmasına büyük katkı sağladı. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun güncel piyasa değeri 85 milyon sterlin olarak değerlendiriliyor.

Mikael Silvestre'den uyarı

Fransa Milli Takımı ve Arsenal'in eski savunma oyuncusu Mikael Silvestre, genç forvetin potansiyelini övse de, Londra ekibine transferinin büyük bir risk taşıdığını vurguladı. Silvestre'ye göre, Bournemouth ile Arsenal arasındaki seviye farkı çok büyük ve bu, genç bir futbolcu için tamamen farklı bir ortam anlamına geliyor. Deneyimli futbolcu, "Babasıyla birlikte oynamıştım ve Eli Junior'ın gelişimini takip ediyorum, ancak dev bir kulüpte baskı çok daha farklı olacaktır" dedi.

Mikel Arteta'nın ekibi, geçen sezon şampiyonluğa ulaştıktan sonra kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Arsenal, hücum hattı için sadece Kroupi'yi değil, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez seçeneğini de değerlendiriyor. Ancak dünya şampiyonu Julian Alvarez için 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep edilmesi, Londra ekibini alternatif arayışlarına itiyor.

Kroupi, geçtiğimiz sezon hem iç sahada hem de deplasmanda Arsenal ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Bu durum, Arteta üzerinde genç forvetin büyük maçlardaki soğukkanlılığı konusunda olumlu bir izlenim bıraktı. Şu anda Fransa U21 Milli Takımı'nın bir parçası olan futbolcunun, yakın zamanda Didier Deschamps'ın dikkatini çekmesi ve A milli takıma çağrılması bekleniyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Bournemouth bir yıl içinde oyuncusunu sekiz katına satarak devasa bir kâr elde edebilir. Arsenal için ise bu geleceğe yapılan bir yatırım olacaktır. Ancak 85 milyon sterlinlik fiyatın 20 yaşındaki bir genç için aşırı yüksek olduğu yönündeki söylentiler, transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, Eli Junior Kroupi şu anda Avrupa'nın en umut verici forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Premier League'deki deneyimi ve gol sezgisi, Arsenal gibi hücum odaklı bir takım için uygun olabilir; ancak transferin mali boyutu ve futbolcunun yeni seviyeye adaptasyonu temel soru işareti olmaya devam ediyor.

ArsenalBournemouthTransferPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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