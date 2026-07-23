Luis Suarez, Lionel Messi seviyesinde: Inter Miami teknik direktörü efsanevi golcüyü övdü

ABD kulübü Inter Miami'nin teknik direktörü Guillermo Hoyos, takımın forveti Luis Suarez'in performansına yüksek not vererek onu efsanevi Lionel Messi ile aynı seviyeye koydu. MLS kapsamında Chicago Fire'a karşı oynanan maçta Uruguaylı tecrübeli futbolcu, yeteneğiyle herkesi büyüledi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Dünya Kupası nedeniyle verilen yedi haftalık aranın ardından Inter Miami, sahasında Chicago Fire'ı konuk etti ve 3-2 galip geldi. Lionel Messi'nin tatilde olması nedeniyle forma giymediği maçta, onun yerini Luis Suarez başarıyla doldurdu. Kaptanlık pazubandını takarak sahaya çıkan Uruguaylı forvet, iki gol atma başarısı gösterdi.

Robert Lewandowski ilk maçında mağlup oldu

Bu karşılaşma, Chicago Fire formasıyla ilk maçına çıkan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski için talihsiz bir şekilde sonuçlandı. Barcelona'dan MLS'e transfer olan tecrübeli forvet, yeni takımında 62 dakika sahada kaldı. Maç sonrasında Lewandowski, takım arkadaşlarıyla sadece iki gün antrenman yaptığını ve tam uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Inter Miami adına galibiyet golünü 87. dakikada akademi oyuncusu Preston Plambeck kaydetti. Genç futbolcu, MLS'deki ilk golünün ardından heyecanını gizleyemedi ve takımına üç puan kazandırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Hoyos: "Böyle oyuncuların yerini doldurmak imkansız"

Maç sonu basın toplantısında Guillermo Hoyos, 39 yaşındaki Luis Suarez'in taktiksel zekasına özel bir parantez açtı. Goal.com'un haberine göre teknik direktör, Suarez ve Messi'yi özel seviyede oyuncular olarak görüyor.

"Tıpkı 10 numaramız (Messi) gibi, Luis de sahada büyük fark yaratabilen bir oyuncu. Deneyimleri sayesinde taktiksel olarak çok zeki bir oyun sergiliyorlar. Kendi vücutlarını ve kapasitelerini teknik ekipten bile daha iyi biliyorlar. Gelecekte bu seviyedeki futbolcuların yerini dolduracak başka oyuncular bulmak çok zor olacak" dedi Hoyos.

Bu galibiyet, Inter Miami'nin lig tablosundaki yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıdı. Takım, yıldızları yokken bile sonuç alabileceğini kanıtladı; bu da şampiyonluk yarışındaki iddialarını daha da güçlendiriyor.