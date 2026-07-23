Barcelona, Borussia Dortmund forveti Karim Adeyemi'nin transferini duyurdu

Katalan Barcelona kulübü, yaz transfer döneminin en beklenmedik hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Kulübün resmi sitesi, Almanya'nın Borussia Dortmund takımının forveti Karim Adeyemi ile sözleşme imzalandığını doğruladı. 24 yaşındaki futbolcu ile yapılan anlaşmanın 2031 yılına kadar geçerli olduğu belirtildi. Bu transfer, Avrupa futbol camiası ve uzmanlar arasında birçok tartışmaya yol açıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Hansi Flick yönetimindeki takım için bu transfer stratejik bir öneme sahip olarak görülse de, futbolcunun son yıllardaki istikrarsız performansı şüphe uyandırıyor. Alman forvet, bir zamanlar ülkesinin en yetenekli gençlerinden biri olarak kabul edilse de, Dortmund'daki kariyeri beklendiği kadar pürüzsüz geçmedi. Bild gazetesinin haberine göre, bu transfer sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Yeni Raphinha mı yoksa Yamal'ın alternatifi mi?

Uzmanlar, Karim Adeyemi'nin takımda hangi pozisyonda oynayacağı konusunda çeşitli tahminlerde bulunuyor. Bazıları onu Lamine Yamal için uygun bir yedek veya rakip olarak görürken, diğerleri onu Raphinha gibi çok yönlü bir forvetle kıyaslıyor. Ancak istatistikler biraz endişe verici: Geçen sezonun büyük kısmını yedek kulübesinde geçiren futbolcu, sadece birkaç maçta kendini gösterebildi. Hatta bu durum, Almanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'ndan uzak kalmasına bile neden oldu.

Adeyemi'nin Barcelona'ya geçişindeki temel faktörlerden biri, teknik direktör Hansi Flick ile olan yakın ilişkisidir. Flick, vatandaşının potansiyeline inanıyor ve onu yeni projesinin önemli bir parçası olarak görüyor. Yine de Alman basını, futbolcunun takım oyununa uyumu konusunda eleştirel görüşler bildiriyor. Bild gazetesine göre Adeyemi, çalışkanlıktan ziyade bireysel yeteneğe dayanan bir neslin temsilcisi olarak kabul ediliyor.

Katalan taraftarlar için bu transfer hem umut hem de endişe yaratıyor. Bir yandan Adeyemi'nin yüksek hızı ve tekniği La Liga tarzına uyum sağlayabilir. Diğer yandan disiplini ve istikrarı konusundaki sorular cevapsız kalıyor. Hansi Flick bu "elması" işleyebilecek mi, bunu zaman gösterecek. Şimdilik Karim Adeyemi, Barcelona hücum hattını güçlendirmek için atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.