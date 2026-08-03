Her şampiyonluk kemerinden daha büyük bir başarı: Umar, Makhachev hakkında yazdı

UFC dövüşçüsü Umar Nurmagomedov, Islam Makhachev’in hayatındaki önemli bir manevi gelişmeyi duyurdu. Nurmagomedov’a göre iki sıklet UFC kemerini kazanmış olan dövüşçü, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı öğrendi ve şimdi ezberlemeye başladı.

Bu haber, Makhachev bir sonraki şampiyonluk maçına hazırlanırken yayıldı. Rus sporcu, 16 Ağustos’ta Özbekistan saatiyle UFC 330 turnuvasında yarı orta sıklet kemerini Ian Machado Garry’ye karşı ilk kez savunacak. ABD’de turnuva 15 Ağustos’ta Philadelphia’da düzenlenecek.

«Bu, herhangi bir şampiyonluk kemerinden daha değerli»

Paylaştığınız bilgilere göre Umar Nurmagomedov, sosyal medyada Makhachev’in yeni başarısını spor alanındaki başarılarından daha üstün gördü.

«İki sıklette şampiyon. Ancak bu kemerlerden daha büyük bir başarı var. Islam, Kur’an’ı hatasız okumayı öğrendi. Şimdi ise onu ezberlemeye başladı. Bu, herhangi bir şampiyonluk kemerinden, arabadan veya saraydan daha değerli».

Umar’ın açıklamasında asıl vurgu, Makhachev’in kafesteki sonuçlarına değil, kişisel ve manevi gelişimine yapıldı. Kur’an’ı doğru okumayı öğrenmek; düzenli çalışma, sabır ve bir hocanın gözetimini gerektiren bir süreçtir.

Bununla birlikte, söz konusu açıklamanın Umar’a ait açık sosyal medya hesabındaki orijinal hâli bağımsız kaynaklar aracılığıyla doğrulanamadı. Bu nedenle alıntı, sunulan habere dayanılarak aktarılıyor.

Spor disiplini manevi bir hedefe de taşındı

Makhachev’in kariyeri yüksek disiplin, düzenli antrenman ve uzun vadeli planlarla şekilleniyor. Umar’ın açıklamasına göre dövüşçü şimdi aynı yaklaşımı Kur’an okuma ve ezberleme sürecinde de uyguluyor.

Kur’an’ın tamamını ezberleyen kişiye «hafız» denir. Ancak Umar’ın sözlerinden, Makhachev’in bu yola henüz başladığı anlaşılıyor. Bu nedenle onun Kur’an’ı şimdiden tamamen ezberlediğini söylemek doğru olmaz.

Bu haber, hayranlara şampiyonun kafes dışındaki hayatı hakkında da önemli bir ayrıntı sundu: Sporda kazanılan en büyük ödüller bile ekibinin değer verdiği manevi hedeflerin yerini tutamıyor.

Makhachev UFC kemerlerini iki sıklette nasıl kazandı?

Islam Makhachev önce hafif sıklette şampiyon oldu ve kemerini dört kez başarıyla savundu. Daha sonra yarı orta sıklete çıkmak için hafif sıklet unvanını bıraktı.

Makhachev, Kasım 2025’te Jack Della Maddalena’yı oybirliğiyle alınan hakem kararıyla mağlup ederek yarı orta sıklet şampiyonu oldu. UFC’nin verilerine göre organizasyon tarihinde iki sıklette kemer kazanan ilk Rus dövüşçü hâline geldi.

Bu nedenle Makhachev’i «iki sıklette kemer kazanmış şampiyon» olarak nitelendirmek daha doğru olur: Şu anda yarı orta sıklet unvanına sahip, hafif sıklet kemeri ise başka bir şampiyonun elinde.

İlk savunmada kolay rakip yok

UFC 330’un ana maçında Makhachev’in karşısına Ian Machado Garry çıkacak. İrlandalı dövüşçü, yarı orta sıklet sıralamasında bir numarada yer alıyor ve profesyonel kariyerinde 17 galibiyet ile 1 mağlubiyet bulunuyor.

Garry, şampiyonluk fırsatını şu sonuçların ardından elde etti:

Carlos Prates karşısında galibiyet;

Eski şampiyon Belal Muhammad’i mağlup etmesi;

Sıklet sıralamasında birinci basamağa yükselmesi.

Kariyerindeki tek mağlubiyet, Shavkat Rakhmonov’a karşı çekişmeli geçen mücadelede hakemlerin bölünmüş kararıyla geldi. UFC, Garry’nin sonraki iki galibiyetinin onu şampiyonluk maçına taşıdığını vurguladı.

Maç, Özbekistan saatiyle 16 Ağustos’ta

UFC 330, 15 Ağustos akşamı ABD’nin Philadelphia kentindeki Xfinity Mobile Arena’da düzenlenecek. Saat dilimi farkı nedeniyle ana kart Özbekistan’da 16 Ağustos’a bağlayan gece yayımlanacak.

Ana maç:

Dövüşçü Statü Islam Makhachev Yarı orta sıklet şampiyonu Ian Machado Garry Sıralamada bir numara Turnuva UFC 330 Yer Philadelphia, ABD Tarih ABD’de 15 Ağustos, Özbekistan’da 16 Ağustos

Bu, Makhachev’in yeni sıkletindeki ilk kemer savunması olacak. Galibiyet, ona yalnızca kemerini koruma değil, yarı orta sıklette de uzun süreli bir hâkimiyet iddiasında bulunma fırsatı verecek.

İki farklı sınav — tek bir disiplin

Makhachev’in önünde aynı anda iki büyük hedef bulunuyor. Kafeste, şampiyonluğunu Garry’nin hızına, vuruşlarına ve hareketliliğine karşı savunması gerekiyor. Kafesin dışında ise Kur’an’ı ezberlemek gibi uzun ve sabır gerektiren bir yola başladığı belirtiliyor.

Umar Nurmagomedov’un açıklaması bu açıdan büyük ilgi uyandırdı: Dünya sporunun en prestijli kemerlerine ulaşmış bir dövüşçü için yeni ve en önemli hedef maddi bir ödül değil, manevi bilgi oluyor.

Sizce Makhachev, Garry’ye karşı ilk kemer savunmasını da başarıyla gerçekleştirebilir mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!