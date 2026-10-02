Graham Potter, İsveç kadrosundaki kriz ve Manchester City hakkında şaka yaptı

İsveç milli takımı teknik direktörü Graham Potter, takımı saran benzeri görülmemiş sakatlıklar ve viral enfeksiyon dalgası karşısında durumu kendine has kara mizahıyla değerlendirdi. Goal.com'un haberine göre, milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna-Hersek ile oynayacağı kritik maç öncesinde 11 oyuncusundan mahrum kaldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Milli ara sırasında yaşanan bu kadro sıkıntısı İsveç futbol camiasını şoke etti. Başlangıçta Taha Ali, Gustaf Nilsson ve Mattias Svanberg kampa katılamazken, daha sonra Emil Holm, Hjalmar Ekdal ve yıldız forvet Alexander Isak da sakatlıklar nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldı.

Kadro krizi ve virüs saldırısı

Durum, Polonya maçından sonra daha da kötüleşti. Kampa aniden yayılan viral enfeksiyon beş oyuncuyu daha saf dışı bıraktı ve teknik heyeti acilen yedek seçenekler aramaya zorladı. Sonuç olarak, tek bir kampta 11 as oyuncunun kaybı, takımın Zenica'daki deplasman maçı öncesindeki şansını ciddi oranda düşürdü.

İsveç milli takımının eski forveti Johan Elmander, Radiosporten'e verdiği demeçte kariyeri boyunca böyle bir tıbbi acil durumla hiç karşılaşmadığını itiraf etti. SVT analisti Magnus Eriksson da bu görüşü destekleyerek, bu ölçekteki bir sakatlık dalgasının takımın performansını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Graham Potter'ın şakası ve durum değerlendirmesi

Basın toplantısında takımdaki karmaşık durum hakkında konuşan eski Chelsea hocası Graham Potter şunları söyledi: «Bizi bir enfeksiyon veya virüs sardı. Bu kesinlikle ideal bir durum değil.» Ancak İngiliz teknik adam, havayı biraz yumuşatmak amacıyla İngiliz futbolundaki saha dışı olaylara atıfta bulunarak kendine has bir şaka yaptı.

Potter esprili bir dille şu karşılaştırmayı yaptı: «Bu, Manchester City kulübüne yöneltilen suçlamaların sayısı gibi bir şey.» Yine de teknik direktör, Manchester kulübü etrafındaki duruma daha ciddi yaklaşarak, bu durumun genel olarak futbol ve İngiltere ligi için iyi olmadığını, durumun aslında üzücü olduğunu ekledi.

Önlerindeki kritik deplasman maçı hakkında konuşan Graham Potter, elindeki kadroyla galibiyete odaklanacağını belirtti. Tüm oyuncuların sağlıklı olduğu bir dünyada yaşamayı dilediğini ancak mevcut gerçekliğin farklı olduğunu kaydetti.