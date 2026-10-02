Portekiz'in Cristiano Ronaldo'suz ilk maçı ve Danimarka ile kıran kırana mücadele

·0·Spor
Portekiz'in Cristiano Ronaldo'suz ilk maçı ve Danimarka ile kıran kırana mücadele

Futbol dünyasında her yıldızın gölgesi büyüktür, ancak Cristiano Ronaldo olmadan sahaya çıkan Portekiz milli takımı, taraftarlara gol şovu ve çekişmeli mücadelelerle dolu bir maç sundu. Danimarka ile Portekiz arasındaki karşılaşma, ev sahibinin hücum futbolu ve savunmadaki boşluklarıyla akıllarda kaldı. Goal.com'un haberine göre, dört gol ve birçok tehlikeli pozisyona sahne olan maçta Portekizliler 4-2 galip geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç öncesinde teknik direktör Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo sonrası yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ve bu konuda vicdanının rahat olduğunu vurgulamıştı. Yine de sahada olmasa bile, CR7'nin kişiliği maçın ana tartışma konusu olmaya devam etti. Özellikle, teknik direktör tarafından efsanevi 7 numaralı forma verilen Rafael Leao büyük bir baskı altında oynadı.

Rafael Leao'nun 7 numara sınavı

Milan forveti Rafael Leao için bu maç özel bir sınavdı. Karşılaşma boyunca hem parlak anlarını hem de ciddi hatalarını sergiledi. İlk dakikalarda kanattan merkeze kat ederek golü bulmaya yaklaştı ancak net fırsatları harcadı ve kritik anlarda top kaybı yaşadı.

Sonuç olarak, 63. dakikada teknik direktör onu oyundan alarak yerine Trincao'yu dahil etti. Yine de, Cristiano Ronaldo'suz ilk resmi maçta 7 numara ile sahaya çıkmak, gelecekteki değişimlerin habercisi olan önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

Rasmus Hojlund'un meşhur gol sevinci

Maçın en unutulmaz anlarından biri, Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un golünden sonraki hareketiydi. 53. dakikada skoru 2-2'ye getirerek taraftarları şaşırttı. Hojlund, kendine has bir şekilde zıplayarak Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen meşhur "siu" gol sevincini taklit etti.

Napoli forveti, bu sevinci daha önce de kullandığını ve CR7'nin idolü olduğunu açıkça belirtmişti. Bu hareket taraftarlar ve uzmanlar arasında çeşitli tartışmalara yol açsa da, Hojlund sahadaki aktif oyunu ve golüyle takımına büyük katkı sağladı. Maç sırasındaki bu tür renkli olaylar, Ronaldo sonrası dönemin ne kadar ilginç geçeceğini bir kez daha gösterdi.

Cristiano RonaldoPortekizDanimarkaRafael LeaoRasmus Hojlund
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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