Luis Enrique, Süper Kupa yenilgisinin ardından sert konuştu!

·1·Spor
Luis Enrique, Süper Kupa yenilgisinin ardından sert konuştu!

Fransa'da yeni futbol sezonu, son Ligue 1 şampiyonu olan yıldızlarla dolu Paris temsilcisi PSG için beklenmedik bir başarısızlıkla başladı. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında Paris ekibi, 50 dakikadan uzun süre 10 kişi oynayan Lens'e 1-0 yenilerek sezonun ilk kupasını kaçırdı.

Karşılaşmanın ardından PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique gazetecilerin karşısına çıkarak takımının oyunundan memnun olduğunu, ancak sonucun kesinlikle adaletsiz olduğunu açıkça dile getirdi.

“Daha fazlasını hak ettik, ancak atakları sonuçlandırmakta eksik kaldık”

İspanyol teknik adam, sahadaki üstünlükleri ve yarattıkları fırsatlarla ilgili şunları söyledi:

“Atakları sonuçlandırmakta eksik kaldık. Bana göre oyunun temposu ve ürettiğimiz fırsatlar son derece olumluydu. Maç boyunca, özellikle de ilk yarıda gördüklerimden çok memnunum.

Son maçlarımızla kıyasladığımızda bu, Lens'in bize karşı en az tehlikeli fırsat ürettiği karşılaşmaydı. Elbette nihai sonuçtan memnun değilim, ancak galibiyeti ve daha fazlasını hak ettik. Bununla birlikte Lens'i tebrik etmeliyim; kazandılar ve kendilerine özgü yüksek tempoyla mücadele ettiler”.

“Lens hiçbir açıdan bizden üstün değildi”

Rakibin hangi alanda Paris ekibinden daha iyi oynadığı yönündeki doğrudan soruya Luis Enrique sert ve soğukkanlı bir yanıt verdi:

  • Mutlak kontrol: “Lens hangi alanlarda daha iyiydi? Hiçbirinde! Bence biz çok daha güçlüydük. Bu doğal, çünkü bu tür final maçlarına daha fazla alışığız. Ancak stadyumdaki atmosferi ve rakibin yaptığı her şeyi hesaba kattığımızda, çok disiplinli savunma yaptılar”;

  • Dembélé ve Mendes'in fırsatları: “Oyunu tamamen kontrol ettik. Daha net gol fırsatlarına ihtiyacımız vardı; Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes'in çok iyi fırsatları oldu. Çok iyi bir maç çıkardık, ancak sadece şansımız yaver gitmedi.”

Paris ekibinin teknik direktörü, yenilgiye rağmen takımının doğru yolda olduğunu vurgulayarak tüm dikkatlerini ulusal ligdeki ve Avrupa sahalarındaki yaklaşan resmi maçlara vereceklerini açıkladı.

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Luis EnriquePSGLensOusmane DembéléNuno Mendes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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