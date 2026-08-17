Maresca, Arsenal karşısındaki 0-3’lük yenilginin nedenlerini açıkladı

·12·Spor
Maresca, Arsenal karşısındaki 0-3’lük yenilginin nedenlerini açıkladı

İngiltere’de yeni sezonun başlangıcı «Manchester City» ve yeni teknik direktörü Enzo Maresca için beklenmedik ve ağır bir yenilgiyle başladı. Wembley Stadyumu’nda oynanan İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) maçında son şampiyon Arsenal, City ekibinin kalesine cevapsız üç gol gönderdi.

Karşılaşmanın ardından BBC Radio 5 Live yayınına konuşan İtalyan teknik adam, takımının ilk resmi maçtaki hatalarını ve neden maçı kurtarmalarının mümkün olmadığını açıkça anlattı.

23. saniyedeki gol ve kaçırılan fırsatlar

Maresca, maçın kaderini daha ilk dakikada gelen hızlı golün ciddi şekilde etkilediğini belirtti:

«Bence 23. saniyede yediğimiz hızlı gol, ne yazık ki maçın tüm gidişatını etkiledi. Bundan dolayı üzgünüm, çünkü bu seviyedeki karşılaşmalarda takımlar arasındaki kalite farkı çok az olur. Böyle rakiplere karşı gol yediğinizde maça geri dönmek son derece zorlaşır.

Ancak golden sonraki tepkimiz oldukça iyiydi. Onlar ikinci golü atana kadar skoru eşitlemek için üç ya da dört çok net fırsat yakaladık. Fakat ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik ve ikinci golü de yedik. 0-2’den sonra durum daha da zorlaştı».

«Önümüzde büyük işler var: Dikkatimizi Premier League’e vereceğiz»

City’nin teknik direktörü sezonun henüz yeni başladığını ve bu hatalar üzerinde ciddi şekilde çalışmaları gerektiğini vurguladı:

  • Hatalar ve yeni dönem: «İlk golden sonra takımın gösterdiği reaksiyondan oldukça memnun kaldım, çünkü pozisyonlar ürettik ve oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci gol hatalarımızın sonucuydu, ancak sezon henüz yeni başladı»;

  • Premier League başlangıcına hazırlık: «Premier League maçları gelecek pazar başlayacak ve artık tüm odağımızı lige vermeliyiz»;

  • Geliştirilmesi gereken noktalar: «Hâlâ yapacak çok işimiz var. Geliştirmemiz gereken pek çok konu bulunuyor. Kazanmış olsaydık bile daha da güçlendirmemiz gereken noktalar olacaktı».

Enzo Maresca’nın öğrencileri, İngiltere Premier League’in ilk haftasında Wembley’deki yenilgiden doğru sonuçları çıkararak taraftarlarının karşısında kendilerini affettirmeye çalışacak.

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Manchester CityArsenalEnzo MarescaWembleyBBC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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