Maresca, Arsenal karşısındaki 0-3’lük yenilginin nedenlerini açıkladı

İngiltere’de yeni sezonun başlangıcı «Manchester City» ve yeni teknik direktörü Enzo Maresca için beklenmedik ve ağır bir yenilgiyle başladı. Wembley Stadyumu’nda oynanan İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) maçında son şampiyon Arsenal, City ekibinin kalesine cevapsız üç gol gönderdi.

Karşılaşmanın ardından BBC Radio 5 Live yayınına konuşan İtalyan teknik adam, takımının ilk resmi maçtaki hatalarını ve neden maçı kurtarmalarının mümkün olmadığını açıkça anlattı.

Maresca, maçın kaderini daha ilk dakikada gelen hızlı golün ciddi şekilde etkilediğini belirtti:

«Bence 23. saniyede yediğimiz hızlı gol, ne yazık ki maçın tüm gidişatını etkiledi. Bundan dolayı üzgünüm, çünkü bu seviyedeki karşılaşmalarda takımlar arasındaki kalite farkı çok az olur. Böyle rakiplere karşı gol yediğinizde maça geri dönmek son derece zorlaşır.

Ancak golden sonraki tepkimiz oldukça iyiydi. Onlar ikinci golü atana kadar skoru eşitlemek için üç ya da dört çok net fırsat yakaladık. Fakat ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik ve ikinci golü de yedik. 0-2’den sonra durum daha da zorlaştı».