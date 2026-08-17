Wembley'deki şov: Arteta zaferin sırrının ne olduğunu açıkladı...

İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) için oynanan final niteliğindeki mücadelede Arsenal, ezeli ve köklü rakibi Manchester Citykarşısında 3 gol atarak 3-0'lık farklı bir galibiyet elde etti ve tarihindeki 18. Süper Kupa'yı kaldırdı.

Karşılaşmanın ardından Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta TNT Sports'a verdiği röportajda, oyuncularının sahadaki tutkusu, kısa hazırlık süresine rağmen ortaya koyduğu yüksek kalite ve takımın yeni liderleri hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Arteta, sezon öncesi hazırlık süreci bölünmüş olmasına rağmen öğrencilerinin Wembley'de sergilediği performansın kendisini şaşırttığını belirtti:

“Sezonun daha başında çok iyi bir maç oynadık. Bu kadar yüksek seviyede oynamak, gösterdiğimiz istek ve oyuncuların tepkisi beni çok etkiledi. Çocuklara bugünkü performanslarını gerçekten çok beğendiğimi söyledim.

Açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü sezon öncesi hazırlık sürecinde kadromuz üç farklı gruba bölünmüştü. Sekiz ya da dokuz oyuncu sadece beş gün önce aramıza katıldı, testlerden geçti ve yalnızca iki gün tam antrenman yapabildi. Böyle bir ortamda bugünkü performansları gerçekten inanılmaz. Bu, oyuncularımızın kazanma arzusunun ve kalite seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça gösteriyor”.