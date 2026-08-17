Wembley'deki şov: Arteta zaferin sırrının ne olduğunu açıkladı...
İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) için oynanan final niteliğindeki mücadelede Arsenal, ezeli ve köklü rakibi Manchester Citykarşısında 3 gol atarak 3-0'lık farklı bir galibiyet elde etti ve tarihindeki 18. Süper Kupa'yı kaldırdı.
Karşılaşmanın ardından Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta TNT Sports'a verdiği röportajda, oyuncularının sahadaki tutkusu, kısa hazırlık süresine rağmen ortaya koyduğu yüksek kalite ve takımın yeni liderleri hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
“Şaşırdım: 8-9 oyuncu 5 gün önce gelmişti”
Arteta, sezon öncesi hazırlık süreci bölünmüş olmasına rağmen öğrencilerinin Wembley'de sergilediği performansın kendisini şaşırttığını belirtti:
“Sezonun daha başında çok iyi bir maç oynadık. Bu kadar yüksek seviyede oynamak, gösterdiğimiz istek ve oyuncuların tepkisi beni çok etkiledi. Çocuklara bugünkü performanslarını gerçekten çok beğendiğimi söyledim.
Açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü sezon öncesi hazırlık sürecinde kadromuz üç farklı gruba bölünmüştü. Sekiz ya da dokuz oyuncu sadece beş gün önce aramıza katıldı, testlerden geçti ve yalnızca iki gün tam antrenman yapabildi. Böyle bir ortamda bugünkü performansları gerçekten inanılmaz. Bu, oyuncularımızın kazanma arzusunun ve kalite seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça gösteriyor”.
2 asist yapan Solis ve Arsenal'in yeni orta saha oyuncusu
İspanyol teknik adam, maçta etkileyici performanslarıyla öne çıkan oyuncuları, özellikle de takımın yeni üyesi Solis'i ayrıca övdü:
Solis'in üst düzey futbol zekâsı: “Solis takıma çok hızlı uyum sağladı. Oyunu anlama seviyesi inanılmaz. Başkalarının aceleyle karar verebileceği pozisyonlarda o her zaman doğru kararı veriyor. Çok zeki ve isabetli hareket ediyor. Bugün sahanın en dar alanlarında bile soğukkanlılığını korudu ve iki asist yaptı”;
Orta sahadaki mükemmellik: “Şu anda çok güçlü ve rekabetçi bir orta saha hattımız var. Her geçen yıl kaliteyi artırdık ve kadromuzda çok sayıda lider ortaya çıktı. Farklı özelliklere sahip oyuncularımız var ancak sahada bir araya geldiklerinde güçlü ve bütünleşmiş bir takım olabiliyorlar”.
Manchester Citykarşısında alınan bu farklı galibiyet, Arsenal'in yeni Premier League sezonunda şampiyonluk unvanını koruma ve ligin en büyük favorisi olma hedefini net biçimde ortaya koydu.
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