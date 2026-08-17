Neymar ve Thiago Mendes Gerilimi: São Januário'da Soğuk Selamlaşma

·1·Spor
Neymar ve Thiago Mendes Gerilimi: São Januário'da Soğuk Selamlaşma

Brezilya futbolunda yıldızlar arasındaki eski gerilim yeniden alevlendi. Pazar günü "Vasco da Gama" ile "Santos" arasındaki maç öncesinde düzenlenen geleneksel el sıkışma töreninde ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Thiago Mendes, forvet Neymar'ı bilerek selamlamadı. São Januário Stadı'nda yaşanan bu soğuk tavır kısa sürede geniş yankı buldu ve sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Maç başlamadan önce atmosferin gerginliği hissediliyordu. Oyuncular sahaya çıkmadan önce birbirleriyle selamlaşırken Thiago Mendes, "Santos" forvetini açıkça görmezden geldi ve uzattığı eli geri çevirdi. Bu an stadyum kameralarına yansıdı ve kısa sürede internette viral oldu. Neymar, görüntülere karşılık resmi hesabında üzgün olduğunu ifade eden bir emoji paylaştı.

Taraftarların tepkisi ve sosyal medyadaki gerilim

Stadyumdaki atmosfer yalnızca futbolcuların hareketleriyle değil, tribünlerdeki taraftarlar nedeniyle de daha da gerildi. "Vasco da Gama" taraftarları, maç boyunca Neymar'ın itibarını zedelemek ve onu psikolojik olarak yıpratmak amacıyla ağlayan yüzünün tasvir edildiği maskeler dağıttı. Bu baskı, oyuncunun yakın çevresinin ve arkadaşlarının da gözünden kaçmadı.

Özellikle Neymar'ın yakın arkadaşı Jota Amancio, sosyal medyada Thiago Mendes'in davranışlarını sert biçimde eleştirdi. Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun sözlerini hatırlatan Amancio, daha düşük seviyedeki oyuncularda çoğu zaman gereksiz bir ego bulunduğunu, gerçek yıldızların ise çok daha mütevazı ve sakin bir karaktere sahip olduğunu belirtti. Bu açıklama, iki futbolcu arasındaki düşmanlığın yalnızca sahayla sınırlı kalmadığını gösterdi.

Yıllardır süren husumetin geçmişi

Goal.com'un haberine göre Neymar ile Thiago Mendes arasındaki anlaşmazlık yeni değil. Bu gerilimin kökleri, 2020 yılında Fransa Ligue 1'de oynanan "Paris Saint-Germain" ile "Lyon" maçına dayanıyor. O karşılaşmada Thiago Mendes, Paris ekibinin forvetine karşı son derece sert bir müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü. Makaslama tarzındaki bu müdahale, Neymar'ın bacağında ciddi bir sakatlanmaya yol açtı.

Thiago Mendes o dönemde yaptığı hareket için kamuoyu önünde özür dilese de olay futbolcuların hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Neymar'ın babası Neymar Sr. de o sırada oğlunun güvenliği ve hakemlerin sert müdahalelere göz yumması konusunda sert tepki göstermiş, futbolun giderek acımasız bir hâl aldığını belirtmişti. Pazar günü yaşanan olay ise eski yaraların ve acı hatıraların hâlâ unutulmadığını açıkça ortaya koydu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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