Hamza Abdelkarim Barcelona’nın hücum hattında: Güven mi, sınav mı?

Bir yıl önce Kahire ekibi Al Ahly’de yedek kalan genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim, bugün Barcelona’nın santrfor sorununu çözebilecek başlıca adaylardan biri olarak gösteriliyor. Ixbt.com ve diğer uluslararası spor kaynaklarının aktardığına göre futbolcunun birkaç ay içinde katettiği mesafe, yalnızca taraftarları değil uzmanları da şaşırttı. Kahire’den Avrupa’ya yapılan bu büyük sıçrama hem oyuncu hem de Katalan kulübü için büyük önem taşıyor. Bu haberi Goal.com veriyor .

Hamza Abdelkarim’in mevcut konumunu doğru anlamak için geçen yılki durumuna bakmak gerekiyor. Al Ahly’de ilk 11’in düzenli bir parçası değildi ve istatistikleri Barcelona gibi bir dev kulübe transfer edilmesini haklı çıkaracak düzeyde değildi. Genellikle daha küçük turnuvalarda forma giyiyordu; Avrupa’ya transferi, hazır bir futbolcuya değil, ham yetenek ve potansiyele yapılan riskli bir yatırım olarak değerlendiriliyordu.

Mısır Millî Takımı ve Dünya Kupası deneyimi

Bu tür keskin dönüşümlerin yaşandığı dönemde Mısır Millî Takımı’nın teknik direktörü Hossam Hassan, genç forvete büyük bir fırsat sundu ve onu Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Deneyimi az olan bir futbolcunun böylesine prestijli bir turnuvaya çağrılması birçok kişi için sürpriz oldu. Turnuva boyunca toplam 56 dakika forma giyip gol veya asist üretemese de bu deneyim, geleceği için paha biçilmez bir okul işlevi gördü.

Henüz 18 yaşındayken Mohamed Salah ve Omar Marmoush gibi yıldızlarla birlikte oynamak ve dünya çapındaki baskıyı hissetmek, Hamza’nın psikolojik açıdan olgunlaşmasına yardımcı oldu. Özellikle Mısır Millî Takımı’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nın eleme aşamasına, yani son 16 turuna yükseldiği turnuvada yer almak, genç forvet için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Barcelona formasıyla parlak başlangıç

Katalonya’ya gelen Hamza Abdelkarim, kendini hemen göstermeye başladı. Joan Gamper Kupası kapsamında eski takımı Al Ahly’ye gol atan futbolcu, sezon öncesi kampını Barcelona’nın en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Bu performans, kulüp yönetiminin ve teknik ekibin ona duyduğu güveni artırdı.

Buna rağmen uzmanların önünde haklı bir soru duruyor: Hamza, Barcelona gibi dev bir takımın hücum hattındaki ağır sorumluluğu tamamen üstlenebilir mi, yoksa yanına daha deneyimli bir forvet getirmek daha mı doğru olur? Takıma başka bir yıldız forvet katılırsa bu durum Mısırlı yeteneğin geleceğini tehlikeye atar mı, yoksa onu gereksiz baskıdan koruyarak kademeli biçimde gelişmesi için zemin mi hazırlar?

Barcelona yönetimi ve teknik ekibi bugünlerde tam olarak bu hassas noktayı tartışıyor. Hamza Abdelkarim için ise her dakika ve her antrenman, ilk 11’deki yerini koruma mücadelesine dönüşmüş durumda. Geleceğinin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki aylardaki resmî maçlara ve teknik direktörün taktik kararlarına bağlı olacak.