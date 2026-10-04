Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!

·5·Spor
Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!

Portekiz milli takımında teknik direktör Jorge Jesus ve efsanevi forvet Cristiano Ronaldo arasında yaşanan kriz, takımın medya dünyasındaki konumuna büyük darbe vurdu. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasının ardından milli takımın resmi hesabından birkaç gün içinde 2 milyondan fazla takipçi ayrıldı.

41 yaşındaki emektar futbolcunun milli takıma vedası, taraftarlar arasında büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

İstatistiklerde keskin düşüş: 'Ronaldo etkisi'

Medya ve sosyal medya gözlemcileri rakamlardaki büyük farkı şu şekilde kaydediyor:

  • Krizden önce Portekiz milli takımının resmi hesabını 25 milyondan fazla taraftar takip ediyordu.

  • 3 Ekim itibarıyla sayfadaki takipçi sayısı 22,9 milyona kadar düştü. Kısa sürede 2,1 milyondan fazla kullanıcı hesabı takipten çıktı.

Ronaldo'suz ilk zafer ve Jesus'un yüzde 100'lük performansı

Medyadaki kayıplara rağmen, sahadaki sonuçlar şimdilik teknik direktör Jorge Jesus'un lehine işliyor:

  • Cristiano Ronaldoolmadan çıkılan ilk maçta Portekizliler, deplasmanda Danimarka milli takımını 4-2 mağlup etti.

  • Jesus yönetiminde oynanan 3 maçın tamamını kazanan takım, 9 puanla grubunda lider durumda.

  • Portekizliler bir sonraki resmi maçını 4 Ekim'de kendi sahasında Norveç'e karşı oynayacak.

Ronaldo'nun ayrılışı milli takımın sportif formunu etkilememiş olsa da, küresel popülaritesine ve pazarlama potansiyeline ciddi zarar verdiğini gösteriyor.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekiz Milli TakımıRonaldo EtkisiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Portekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündüPortekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündü2 Ekim 22:12Portekiz Ronaldosuz daha mı güçlü? Jesus'un kararlılığı ve efsanenin acı verici ayrılığı...Portekiz Ronaldosuz daha mı güçlü? Jesus'un kararlılığı ve efsanenin acı verici ayrılığı...Dün 09:17Aralarında gerçekte ne yaşandı? Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının detaylarıAralarında gerçekte ne yaşandı? Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının detayları2 Ekim 22:19Ronaldo milli takıma veda mı ediyor? FPF, Cristiano ile barış sağlamaya çalışıyorRonaldo milli takıma veda mı ediyor? FPF, Cristiano ile barış sağlamaya çalışıyor2 Ekim 18:20Arturo Vidal, Ronaldo'nun yanında yer alarak Jesus ve eleştirmenlere sert çıktıArturo Vidal, Ronaldo'nun yanında yer alarak Jesus ve eleştirmenlere sert çıktı2 Ekim 14:38Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladıJorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladı2 Ekim 10:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı