Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!
Portekiz milli takımında teknik direktör Jorge Jesus ve efsanevi forvet Cristiano Ronaldo arasında yaşanan kriz, takımın medya dünyasındaki konumuna büyük darbe vurdu. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasının ardından milli takımın resmi hesabından birkaç gün içinde 2 milyondan fazla takipçi ayrıldı.
41 yaşındaki emektar futbolcunun milli takıma vedası, taraftarlar arasında büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
İstatistiklerde keskin düşüş: 'Ronaldo etkisi'
Medya ve sosyal medya gözlemcileri rakamlardaki büyük farkı şu şekilde kaydediyor:
Krizden önce Portekiz milli takımının resmi hesabını 25 milyondan fazla taraftar takip ediyordu.
3 Ekim itibarıyla sayfadaki takipçi sayısı 22,9 milyona kadar düştü. Kısa sürede 2,1 milyondan fazla kullanıcı hesabı takipten çıktı.
Ronaldo'suz ilk zafer ve Jesus'un yüzde 100'lük performansı
Medyadaki kayıplara rağmen, sahadaki sonuçlar şimdilik teknik direktör Jorge Jesus'un lehine işliyor:
Cristiano Ronaldoolmadan çıkılan ilk maçta Portekizliler, deplasmanda Danimarka milli takımını 4-2 mağlup etti.
Jesus yönetiminde oynanan 3 maçın tamamını kazanan takım, 9 puanla grubunda lider durumda.
Portekizliler bir sonraki resmi maçını 4 Ekim'de kendi sahasında Norveç'e karşı oynayacak.
Ronaldo'nun ayrılışı milli takımın sportif formunu etkilememiş olsa da, küresel popülaritesine ve pazarlama potansiyeline ciddi zarar verdiğini gösteriyor.
Yorumlar 0
…