Juventus Jonathan David'i Satmaya Hazırlanıyor

·9·Spor
Juventus Jonathan David'i Satmaya Hazırlanıyor

Torino kulübü Juventus, forvet Jonathan David'i transfer piyasasına çıkardı ve oyuncunun satışından finansal kazanç elde etmeyi planlıyor. GOAL.com'un haberine göre Kanadalı futbolcu, teknik direktör Luciano Spalletti'nin planlarına uymadığı için kulüp açısından gereksiz bir yük hâline geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

David'in yıllık maaşının 6 milyon avro olduğu ve oyuncunun şu anda yüksek maliyetli bir yedek konumunda kaldığı belirtiliyor. Futbolcunun geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı ve bu durum yönetimi yeni bir forvet aramaya zorluyor.

Transfer Şartları ve Mali Durum

Torino kulübü oyuncu için 30 milyon avro talep ediyor ancak fiyatın 20-25 milyon avroya düşebileceği de göz ardı edilmiyor. Ayrıca kulüp, kiralama seçeneğini değerlendirmeye de hazır.

David'in Juventus ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Oyuncu kiralık olarak iyi bir sezon geçirirse, transferinin 2027 yılına kadar kalıcı hâle gelmesi de kulübün çıkarlarına uygun olabilir.

Transfer piyasasında oyuncuya yurt dışından ilgi bulunuyor. Türkiye, Fransa ve İngiltere kulüpleri onunla ilgileniyor.

Uluslararası İlgi ve Gelecek Perspektifi

  • Fransa'dan Paris FC ve PSG ilgi gösteriyor
  • İngiltere'nin Aston Villa takımı adaylar arasında
  • Türkiye kulüplerinden de ilgi var
Şu ana kadar Torino kulübüne herhangi bir resmî ve net teklif ulaşmadı. Buna rağmen David'in takımdan ayrılması, Juventus'a Spalletti'nin beklentilerine uygun yeni bir forvet transfer etmek için finansal imkân sağlayabilir.

JuventusJonathan DavidTransferlerİtalya Serie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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