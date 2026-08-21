Juventus kaleci hattında büyük değişikliklere hazırlanıyor

Torino temsilcisi Juventus, kaleci kadrosunda ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon için birinci kaleci adayı olarak Guglielmo Vicario’nun değerlendirilmesi, takımdaki diğer kalecilerin geleceğini belirsiz hale getirdi. Bu değişikliklerin Torino kulübü için transfer piyasasındaki bir sonraki önemli adımlardan biri olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Tuttosport’un aktardığı bilgilere göre Guglielmo Vicario’nun kulübün yeni birinci kalecisi olması neredeyse kesinleşti. Bu doğrultuda Juventus, Mattia Perin ve Michele Di Gregorio gibi deneyimli kalecilerin geleceğine karar vermek zorunda. Transfer piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak bu oyunculardan en az biri, hatta muhtemelen ikisi de takımdan ayrılabilir.

Mattia Perin ve Palermo seçeneği

İtalya’nın Palermo kulübü, Mattia Perin’in hizmetleriyle ilgileniyor. Bu yöndeki görüşmeler başlangıçta mali sorunlar nedeniyle biraz yavaşlamıştı. Palermo, Juventus’un belirlediği bonservis bedelinin biraz yüksek olduğunu düşünüyor. Buna rağmen son saatlerde bu seçenek yeniden gündeme geldi ve taraflar görüşmelere devam ediyor.

Bu sırada Mattia Perin için başka talipler de bulunuyor ve oyuncunun Torino kulübündeki geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Takımdan ayrılması halinde bu durum, Bianconeri’nin kaleci hattını yenileme sürecinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Michele Di Gregorio’nun durumu

Michele Di Gregorio’nun durumu biraz farklı olsa da belirsizlik devam ediyor. Eski Monza oyuncusu, teknik ekibin yeni projesinde yer almıyor ve kulüp onun için yeni bir takım arıyor. Marsilya ile yürütülen görüşmelerin askıya alınmasının ardından doğrudan transfer seçeneği şimdilik karmaşık görünüyor.

Buna rağmen son saatlerde İngiltere’nin Bournemouth kulübünün kaleci hattını güçlendirmek için bu adayı değerlendirdiği ortaya çıktı. Lazio da İtalyan kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Transfer dönemindeki bu ilgi, durumu daha da cazip hale getiriyor.

Juventus, tüm taraflar için uygun bir çözüm bulmaya çalışıyor. Kulüp, Di Gregorio’nun kariyerini istikrarlı biçimde sürdürebileceği yeni bir takım bulmayı amaçlıyor. Her iki kalecinin de takımdan ayrılması halinde Torino kulübü, yedek ikinci kaleci konusunu da çözmek zorunda kalacak.