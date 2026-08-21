Juventus transfer piyasası: öncelik ve bek adayları

İtalya’nın Juventus kulübü, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin talebi doğrultusunda takımın her pozisyonunda iki uygun oyuncunun bulunması gerekiyor ve şu an yalnızca bek hattındaki sorunlar devam ediyor. ixbt.com ve spor basınındaki haberlere göre Torino ekibi, tam olarak bu sorunu çözmeyi öncelikli hedefi olarak belirledi. Goal.com bildiriyor .

Kulüp yönetimi Jonathan David, Arthur Melo ve Teun Koopmeiners gibi oyuncuların durumu ve transferlerinin gerçekleşmesini beklerken, aynı zamanda aktif biçimde yeni futbolcular arıyor. Kolo Muani, Alajbegovic, Lukumi ve Vicarionun transferleri kadrodaki birçok değişikliği tamamlamış olsa da bek bölgesinde eksiklik hissediliyor. Teknik direktör, takım içi hazırlık maçının ardından bu pozisyonun takviye edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Transfer piyasasındaki başlıca adaylar

Juventus’un şu anda değerlendirdiği seçenekler arasında Marsilya kulübüyle bağlantılı fırsatlar öne çıkıyor. Fransız kulübü, finansal fair play kurallarındaki sorunlar nedeniyle yüksek maaşlı oyuncularından ayrılmaya hazır. Bu adaylardan biri, İtalya Serie A’sını ve ülkeyi yakından tanıyan Emerson Royal.

Geleceğe yönelik, ancak mali açıdan biraz daha karmaşık seçenekler de değerlendiriliyor. Bunlardan biri Rayan Aït-Nouri. Kendi kulübünde ilk 11’de düzenli forma giyememesi ve son maçları yedek kulübesinde geçirmesi nedeniyle yeni bir takım arayabileceği belirtiliyor.

Deneyimli ve genç seçenekler

Adaylar listesinde Álvaro Carreras da yer alıyor. Teknik direktörün planına tam olarak uymasa da kulübe geri getirilmesi için daha önce büyük bir yatırım yapılmış olması dikkate alınıyor. Buna rağmen Torino ekibi, geçen sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Andrea Cambiaso’ya rekabet oluşturmak için özellikle sol bek transfer etmeyi planlıyor.

Bu transfer döneminin son aşamasında Juventus, yalnızca sayısal olarak değil, kalite açısından da güçlenmeyi hedefliyor. Spalletti’nin talep ettiği gibi her pozisyonda sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak, takımın sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktör olacak.