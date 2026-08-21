Juventus transfer piyasası: Jonathan David Hull City'nin teklifini reddetti

Torino'nun Juventus kulübü, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve yeni futbolcuları tescil ettirmek için öncelikle mevcut oyuncularından bazılarını satmalı ve maaş bütçesinde yer açmalı. GOAL.com'un haberine göre kulübün transfer politikası, mevcut oyuncuların satış sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle şimdilik zor durumda. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Tuttosport'un haberine göre Kanadalı forvet Jonathan David, İngiliz kulübü Hull City'den gelen teklifi reddetti. Futbolcu şu anda Yaşlı Hanımefendi'nin teknik direktörünün planlarında yer almasa da onu başka bir takıma transfer etme konusunda net bir yön ortaya çıkmış değil ve oyuncu belirsizlik içinde kalmaya devam ediyor.

Orta sahadaki sorunlar ve Arthur'un geleceği

Takımın orta saha hattında da benzer bir kadro sorunu ortaya çıktı. Kulübün yeni futbolcular transfer edebilmesi için öncelikle bu bölgeden en az iki oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Arthur ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi süreci şu anda hızla ilerliyor; geriye yalnızca son ayrıntıların çözülmesi kaldı.

Arthur ayrıldıktan sonra da Juventus'un bir orta saha oyuncusunu daha satması gerekecek. Fabio Miretti'ye olan ilgi sürse de Torino ekibinin 10 ila 15 milyon avro arasındaki bonservis beklentisi alıcıları biraz korkutuyor.

Koopmeiners ve kiralama seçenekleri

Kadrodaki durum Teun Koopmeiners konusunda daha da karmaşık bir hâl aldı. Hollandalı futbolcunun kulüp bilançosundaki değeri yaklaşık 30 milyon avro olarak hesaplanıyor ve şu ana kadar hiçbir takım bu miktarı ödemeye hazır değil. Bu nedenle durumu olumlu yönde değiştirmek için kiralık transferlere başvurma ihtimali giderek artıyor.

Transfer döneminin sonuna yaklaşıldıkça, sorunlu durumları geçici anlaşmalar yoluyla çözme fırsatları da artıyor. Bu yöntem, özellikle son sezonlardaki başarısız performanslarının ardından kalıcı transferle satılması zor olan futbolcular için en uygun çözüme dönüşüyor.