Genoa hücum hattını güçlendirmek için yeni isimleri değerlendiriyor

İtalya Serie A’da mücadele eden Genoa, teknik direktör Daniele De Rossi yönetiminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla santrfor arayışını sürdürüyor. Il Secolo XIX’in haberine göre kulüp yönetimi, yaz transfer döneminin kapanışına kadar hücum hattına uygun bir aday bulmak için birkaç futbolcunun durumunu dikkatle inceliyor. Goal.com haberine göre.

Kulübün öncelikli hedeflerinden biri olarak Evan Ferguson’un adı öne çıkıyor. 21 yaşındaki İrlandalı futbolcu daha önce Roma’da da forma giymiş ve şu anda Brighton’a ait. Ancak bu transferin gerçekleşmesinin önünde bazı engeller bulunuyor. Futbolcunun ayak bileğinden geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat olması ve sahalara dönmesinin zaman alacak olması, süreci yavaşlatıyor.

Transfer piyasasındaki alternatifler

Genoa yönetimi yalnızca bir futbolcuyla sınırlı kalmayarak diğer forvet adaylarını da değerlendiriyor. Kiralık olarak kadroya katılabilecek oyuncular arasında Lorenzo Lucca da öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca kulüp yönetimi, uluslararası deneyime sahip diğer hücumcuları da yakından takip ediyor.

GOAL.com’un haberine göre, geçen sezon Olympiacos formasıyla 16 gol atmayı başaran deneyimli forvet Mehdi Taremi de Genoa’nın radarında. İranlı futbolcu şu anda kulübün bir numaralı transfer önceliği olmasa da kendisine ilgi duyuluyor ve Genoalılar bu transfer için diğer taliplerle rekabet etmek zorunda kalacak.

Uluslararası arenadaki yetenekler

İtalyan kulübü transfer piyasasında yalnızca yerel lige değil, yabancı liglerde forma giyen genç ve gelecek vadeden oyunculara da odaklanıyor. Özellikle transfer listesinde şu futbolcular da yer alıyor:

Karadağlı forvet Milutin Osmajic (Preston oyuncusu)

Faslı futbolcu El Mehdi Bentayeb (Union Touarga oyuncusu)

Serie A’nın bir sonraki hafta maçlarına hazırlanan Genoa için hücum hattındaki sorunları çözmek, sezonun başlıca görevlerinden biri. Yönetimin kısa süre içinde nihai kararını vererek takımın hücum gücünü artırması bekleniyor.