Juventus, Mateo Retegui transferini değerlendiriyor

·2·Spor
Juventus, Mateo Retegui transferini değerlendiriyor

İtalya'nın Juventus kulübü, transfer döneminin kapanmasından önce hücum hattını güçlendirmek amacıyla İtalya Milli Takımı'nın forveti Mateo Retegui'yi kadrosuna katma seçeneklerini değerlendiriyor. Tuttosport'un haberine göre Torino ekibinin teknik direktörü, hücum hattına bir santrfor daha alınmasını talep ediyor ve 27 yaşındaki futbolcu bu görev için uygun bir aday olarak görülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Al-Qadsiah forması giyen futbolcu, önceki transfer dönemlerinde de Juventus'un radarındaydı. Ancak bu kez ilgi çok daha ciddi bir boyut kazandı. Takımın teknik direktörü, futbolcunun yeteneklerini İtalya Milli Takımı'ndan iyi biliyor ve sahadaki hareketliliği ile ceza sahasındaki pozisyon alma becerisini takdir ediyor.

Transferdeki başlıca engeller

Torino kulübü bu yaz kadrosunda bir dizi değişiklik yaptı. Takıma yeni futbolcular katılmış olsa da Dušan Vlahović bonservissiz gönderildi, Loïs Openda ise kiralık olarak ayrıldı. Bu nedenle teknik ekip, hücum hattında derinlik oluşturmak için bir deneyimli oyuncuya daha ihtiyaç duyuyor.

Buna rağmen bu transferin önünde ciddi mali engeller bulunuyor. Futbolcunun Suudi Arabistan kulübündeki yıllık maaşı oldukça yüksek ve bu durum Torino ekibi için başlıca engellerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Juventus'un ek bir transfer yapmadan önce forvet Jonathan David'i satması gerekiyor.

Tarafların seçenekleri

Tuttosport'un aktardığına göre 27 yaşındaki forvet İtalya futboluna dönmek isterse Juventus, futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katma seçeneğini tercih ediyor. Sportif direktör Marco Ottolini de futbolcuyu geçmişte Genoa'ya getiren isim olarak bu fikri destekliyor.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden forvet, Suudi Pro Ligi'nin ilk haftasında Al-Qadsiah formasıyla sahaya çıkmıştı. Ancak yıllık 20 milyon avroluk dev maaşı, Al-Qadsiah kulübü maaşın önemli bir bölümünü karşılamayı kabul etmedikçe bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Juventus yönetimi zamana karşı yarışıyor. Mali şartlarda anlaşma sağlanamazsa Mateo Retegui'nin Torino'ya getirilme ihtimali düşük kalmaya devam ediyor.

JuventusMateo ReteguiSerie ATransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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