Juventus kaleci hattında büyük değişikliklere hazırlanıyor

·0·Spor
Juventus kaleci hattında büyük değişikliklere hazırlanıyor

Torino kulübü Juventus, kaleci kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni kaleci Guglielmo Vicario'nun takımın birinci kalecisi olarak katılmasının beklenmesi nedeniyle Mattia Perin ve Michele Di Gregorio'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Tuttosport'un haberine göre Torino ekibinin bu iki deneyimli futbolcudan en az biriyle yollarını ayırması kesin görünüyor; ancak ikisinin de kulüpten ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Kulüpte planlanan bu değişiklikler, takımın yeni teknik projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Yeni kalecinin gelişiyle kale hattındaki rekabet ve görev dağılımı değişecek; bu durum mevcut kalecilerin geleceğini doğrudan etkileyecek.

Mattia Perin'in durumu

Mattia Perin'in transferiyle ilgilenen başlıca adaylardan biri, İtalya'nın Palermo kulübü olmaya devam ediyor. Ancak son saatlerde bu transfer ihtimali önemli ölçüde azaldı. Temel sorun mali konulardan kaynaklanıyor ve Juventus'un talep ettiği bedel, Palermo yönetimi tarafından yüksek bulunuyor.

Ayrıca City Football Group'un stratejisi de görüşmeleri etkiliyor. Grup daha genç futbolculara yatırım yapmayı tercih ettiği için müzakere süreci yavaşladı. Palermo kaleciyle çalışma ihtimalini tamamen reddetmemiş olsa da mevcut aşamada anlaşmaya varmak önceye kıyasla daha zor hale geldi.

Michele Di Gregorio için yeni seçenekler

Michele Di Gregorio'nun durumu farklı bir görünüm kazanırken, o da göz ardı edilmiyor. Eski Monza oyuncusu, Juventus'un yeni sportif proje planlarında yer almıyor ve yönetim ona uygun yeni bir takım arıyor. Başlangıçta Fransa'nın Marseille kulübüyle kurulan temasların soğuması nedeniyle futbolcunun doğrudan transferi zor görünüyor.

Buna rağmen son dönemde İngiltere'nin Bournemouth kulübünün ilgi gösterdiği öğrenildi. Lazio da İtalyan kaleciyi kadrosuna katma seçeneklerini değerlendiriyor. Juventus, futbolcunun maç ritmini yeniden kazanmasını sağlayacak ve tüm tarafları memnun edecek bir çözüm bulmayı hedefliyor.

Her iki kaleci de Torino'dan ayrılırsa bu, kulübün yaz transfer dönemindeki en önemli ve beklenmedik hamlelerinden biri olacak.

JuventusSerie AMattia PerinMichele Di GregorioTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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