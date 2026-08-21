Aleksey Batrakov Galatasaray'a Transfer Oldu: Bonservis Bedeli Açıklandı

Moskova'nın Lokomotiv kulübünün orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov kariyerini Türkiye liginde sürdürecek. 21 yaşındaki Rusya millî takım futbolcusu Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

Taraflar, futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı.

Haberlere göre Lokomotiv, Batrakov için 25 milyon avro alacak. Bu miktar iki yıl içinde ödenecek. Ayrıca anlaşmada 4 milyon avroluk bonus öngörülüyor.

Batrakov'un Galatasaray'daki sezonluk maaşının bonuslar dahil 4 milyon avroyu aşacağı belirtiliyor.

Sözleşmede futbolcunun Avrupa'nın diğer kulüplerine satılması için 55 milyon avroluk serbest kalma bedeli de belirlendi.

Bilgi olarak, Batrakov bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 4 maç oynayıp 1 gol ve 1 asist kaydetti.