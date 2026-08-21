Aleksey Batrakov Galatasaray'a Transfer Oldu: Bonservis Bedeli Açıklandı

·1·Spor
Aleksey Batrakov Galatasaray'a Transfer Oldu: Bonservis Bedeli Açıklandı

Moskova'nın Lokomotiv kulübünün orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov kariyerini Türkiye liginde sürdürecek. 21 yaşındaki Rusya millî takım futbolcusu Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

Taraflar, futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı.

Haberlere göre Lokomotiv, Batrakov için 25 milyon avro alacak. Bu miktar iki yıl içinde ödenecek. Ayrıca anlaşmada 4 milyon avroluk bonus öngörülüyor.

Batrakov'un Galatasaray'daki sezonluk maaşının bonuslar dahil 4 milyon avroyu aşacağı belirtiliyor.

Sözleşmede futbolcunun Avrupa'nın diğer kulüplerine satılması için 55 milyon avroluk serbest kalma bedeli de belirlendi.

Bilgi olarak, Batrakov bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 4 maç oynayıp 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ESPN Sıralaması: Dünyanın En İyi Orta Sahası Kim?ESPN Sıralaması: Dünyanın En İyi Orta Sahası Kim?Bugün, 06:20Flick yeni forveti bekliyor: Barcelona’da transfer bilmecesi kızıştıFlick yeni forveti bekliyor: Barcelona’da transfer bilmecesi kızıştıBugün, 06:14Jasurbek Jaysunov Asya Başkanlık Kupası’nda altın madalya kazandıJasurbek Jaysunov Asya Başkanlık Kupası’nda altın madalya kazandıBugün, 06:10Konferans Ligi play-off turundaki tüm sonuçlarKonferans Ligi play-off turundaki tüm sonuçlarBugün, 06:08Avrupa Ligi play-off turunun tüm sonuçları: Salah'ın takımı mağlup olduAvrupa Ligi play-off turunun tüm sonuçları: Salah'ın takımı mağlup olduBugün, 06:03Juventus transfer piyasası: öncelik ve bek adaylarıJuventus transfer piyasası: öncelik ve bek adaylarıBugün, 01:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)