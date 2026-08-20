Juventus yeni bir forvet arıyor: Mateo Retegui başlıca adaylar arasında

·3·Spor
Juventus yeni bir forvet arıyor: Mateo Retegui başlıca adaylar arasında

Torino ekibi Juventus, takımın hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer döneminin son günlerinde yeni bir merkez forvet arıyor. Tuttosport’un haberine göre “Yaşlı Hanımefendi”, kadroya alternatif seçenekler eklemek için birkaç oyuncuyu değerlendiriyor. Şu anda takımın öncelikli hedefi, Manchester United’dan ayrılması beklenen Joshua Zirkzee. Ancak alternatif olarak Suudi Arabistan’da forma giyen Mateo Retegui de gündemde kalmaya devam ediyor. Haberi Goal.com veriyor .

Şu anda Al-Qadsiah forması giyen, eski Atalanta ve Genoa forveti Mateo Retegui, İtalya ligini iyi tanıması nedeniyle değerli görülüyor. Oyuncu, 2024-2025 sezonunda Serie A’nın gol kralı olmuştu. Juventus yönetimi onu geçen yılın ocak ayından beri takip ediyor ve son günlerde bu ilgi yeniden canlandı. Özellikle futbolcunun 20 Nisan’da yaşadığı diz kapağı kırığı sakatlığını tamamen atlattıktan sonra Kral Kupası’nda Al-Tai’ye karşı iki gol atması, yeniden iyi bir form yakaladığını gösterdi.

Finansal engeller ve oyuncunun niyeti

Transferin gerçekleştirilmesinin önünde ciddi finansal sorunlar bulunuyor. Ottolini’nin de aralarında bulunduğu Juventus yetkilileri, oyuncunun maliyetini değerlendiriyor. Ancak Avrupa’daki hiçbir kulübün, onun Suudi Pro Lig’de kazandığı yıllık 20 milyon avroluk net maaşı garanti edemeyeceğinin farkındalar. Buna rağmen 2029’a kadar sözleşmesi bulunan forvet, İtalya’ya dönmek ve prestijli bir kulüpte oynamak istiyor. Roberto Mancini’nin milli takımındaki yerini yeniden kazanmak için maaşında indirime gitmeye de hazır.

Juventus’un Retegui, Zirkzee veya Sørloth gibi oyuncuları kadrosuna katması şimdilik yalnızca kiralama ya da satın alma şartıyla mümkün. Ancak bunun için öncelikle hücum hattındaki başka bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Özellikle teknik direktörün planlarında yer almayan Kanadalı forvet, hâlâ Torino’da kalmak ve forma için mücadele etmek istediğini belirtiyor. Oyuncu kulüpten ayrılmazsa Juventus’un yeni forvet transferi planları finansal açıdan hayata geçirilemeyebilir.

JuventusMateo ReteguiSerie ATransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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