Juventus kadrosunu güçlendirmek için Emerson Palmieri seçeneğini değerlendiriyor

·2·Spor
Juventus kadrosunu güçlendirmek için Emerson Palmieri seçeneğini değerlendiriyor

İtalyan kulübü Juventus, savunmanın kanatlarını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. Torino ekibinin dikkatini Marseille forması giyen deneyimli savunmacı Emerson Palmieri çekmiş durumda ve taraflar arasında ilk temaslar başladı. GOAL.com bu gelişmeyi duyurdu. Goal.com bildirdi .

İtalya Millî Takımı ile 2021 Avrupa şampiyonu olan 32 yaşındaki futbolcunun takımın sol kanadındaki seçenekleri artırabileceği belirtiliyor. Juventus kadrosunda şu anda Andrea Cambiaso ve Zeki Çelik bu pozisyonda oynayabiliyor, ancak teknik heyet alternatifleri de değerlendiriyor.

Marseille ile görüşmeler ve Di Gregorio meselesi

Torino kulübü yaz transfer döneminde 100 milyon avrodan fazla harcama yaptığı için sol bek pozisyonunda yüksek bonservis gerektirmeyen, daha uygun maliyetli ve çok yönlü bir futbolcu arıyor. Bu nedenle Marseille forması giyen Emerson Palmieri uygun bir aday olarak görülüyor. Fransız kulübü, oyuncunun yıllık maaş yükünden kurtulmak istiyor ve iyi bir teklif gelmesi hâlinde onu göndermeye hazır.

İki kulüp arasındaki görüşmeler yalnızca Emerson Palmieri ile sınırlı değil. Kaynağa göre, bu temaslar sırasında kaleci Michele Di Gregorio'nun Fransa'ya olası transferi de görüşülüyor. Guglielmo Vicario'nun Tottenham'dan gelmesinin ardından yedek kalmak istemeyen Di Gregorio, Velodrome'da oynama seçeneğine sıcak bakıyor ve Monza'nın teklifini reddetti.

Alternatif seçenekler

Bu aşamada görüşmeler henüz başlangıç düzeyinde ve kesin bir anlaşmaya varılmış değil. Kiralık takası formülünün hayata geçmesi için Emerson Palmieri'nin Marseille ile sözleşmesini uzatması gerekebilir.

Juventus yönetimi kendisini tek bir adayla sınırlamıyor. Torino ekibi, transfer penceresinin kalan bölümünde diğer futbolcuların seçeneklerini de dikkatle değerlendiriyor.

JuventusEmerson PalmieriMichele Di GregorioMarseilleTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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