«Şaşkına döndük»: Mourinho, Carlos Espi'nin sansasyonel golünü değerlendirdi

Madrid ekibi, İspanya ligindeki yeni sezona galibiyetle başladı. Ancak Espanyol'a karşı 2-1 sona eren maçın ardından en çok konuşulan isim, Kylian Mbappé veya takımın diğer yıldızları değil, Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıkan 21 yaşındaki Carlos Espi oldu.

Genç forvet oyuna yedekten dahil oldu ve sadece 10 dakika sonra, 90. dakikada takımına galibiyeti getiren belirleyici golü attı.

Ancak Mourinho'yu şaşırtan şey sadece o gol değildi.

1. Yedekten geldi ve kaderi belirledi

Real Madrid için maç kolay geçmedi. Karşılaşmanın son dakikalarında her pozisyonun belirleyici olduğu bir anda Carlos Espi sahaya çıktı.

Onun ilk maçı da tam futbolcuların hayalini kurduğu senaryo gibi gerçekleşti: ilk resmi maç, kritik dakikalar ve takıma galibiyeti getiren gol.

Bu vuruş, Espi'nin Real Madrid kariyerinin nasıl başladığını gösterdi. Ancak teknik direktör, basın toplantısında forvetin sadece golünü değil, başka bir hareketini de özellikle vurguladı.

«Carlos harika bir oyuncu. Onun adaylığını analiz ettiğimizde mutlak bir şaşkınlık yaşadık».

2. Fulham'a olası transfer yeni bir arayışı başlattı

Mourinho'nun belirttiğine göre, takım yeni forvet konusunu Gonzalo Garcia'nın Fulham'a transfer olma ihtimali ortaya çıktıktan sonra ciddi şekilde ele aldı.

Bunun ardından kulüp yönetimi ve scout ekibi birkaç seçeneği tartıştı. Bunların arasında Carlos Espi de vardı.

Teknik direktörün sözlerine göre, Espi'nin oyunu ve potansiyeli analiz edildikten sonra kulüp onun yeteneklerinden ciddi şekilde etkilendi.

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3. Mourinho neden Espi'yi özellikle övdü?

Portekizli uzmana göre, Carlos Espi'de sadece gol atma yeteneği değil, aynı zamanda takım için çalışma özelliği de var.

«O henüz çok genç ve bizim tam olarak böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Espi çok pozitif ve neşeli bir çocuk. Hayalleriyle yaşıyor ama çok çalışıyor».

Mourinho, forvetin sahadaki kararlarına da dikkat çekti. Golün belirleyici bir pozisyon olmasına rağmen, Espi'nin Mbappé'ye pas verdiği pozisyonun da teknik direktör için önemli bir sinyal olduğunu belirtti.

Bu da yeni forvetin sadece kişisel başarı için değil, takım oyunu için de çabaladığını gösteriyor.

4. 25 milyon avroluk transfer kendini kanıtlamaya başladı mı?

Real Madrid, Carlos Espi'yi Levante'den 25 milyon avroya kadrosuna kattı. Genç bir futbolcu için bu büyük bir güven ve büyük bir sorumluluktu.

Elbette tek bir maç üzerinden futbolcunun geleceği hakkında kesin bir sonuca varmak için erken. Ancak Espi, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk resmi maçta önemli bir gol atarak kendini gösterme fırsatını iyi değerlendirdi.

Onun ilk maçı Madrid taraftarlarında da büyük bir ilgi uyandırdı.

En önemli cevap — golden daha fazlası

Carlos Espi'nin Espanyol'a karşı maçtaki belirleyici golü, şüphesiz ilk maçındaki en parlak olaydı.

Ancak Mourinho için en önemli sonuç farklıydı.

21 yaşındaki forvet, kritik durumda sadece gol atmakla kalmayıp, gerektiğinde arkadaşını görme yeteneğine de sahip olduğunu gösterdi. Mbappé'ye pas verdiği pozisyon, teknik direktörün özellikle vurguladığı nokta oldu.

Demek ki Real Madrid'in yeni forveti ilk maçında sadece galibiyet golünü atmadı. O, Mourinho'ya takım oyuncusu olduğunu da gösterdi.

Şimdi ise temel soru ortaya çıkıyor: Carlos Espi bu ilk maçı sadece parlak bir başlangıç olarak mı bırakacak, yoksa Real Madridhücum hattının önemli bir figürü mü olacak? Zaman bu soruya cevap verecek, ancak Madrid'deki ilk adımı oldukça güven vericiydi.