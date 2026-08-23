Barcelona ilk maç kadrosunu açıkladı: Rodri neden kadroda yok?

Katalan Barcelona kulübü, İspanya ligindeki yeni sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Hansi Flick Elche ile oynanacak önemli karşılaşma için 23 kişilik genişletilmiş kadroyu onayladı.

Taraftarların ve uzmanların dikkatini çeken ana konu, yaz transfer döneminde Manchester City’den sansasyonel bir şekilde transfer edilen Ballon d’Or sahibi Rodri’nin bu kadroya dahil edilmemesi oldu.

Barcelona’nınElche karşısındaki tam kadrosu:

Hansi Flick, deplasman maçı için şu 23 oyuncuyu kadroya dahil etti:

Kaleciler: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Aller;

Defans: João Cancelo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Cortés, Espart, Pesker;

Orta Saha: Gavi, Fermín López, Pedri, Dani Olmo, Marc Bernal, Fariñas;

Forvetler: Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim.

Rodri’nin yokluğunun sebebi ne?

İspanyol yıldız orta sahanın kadroya alınmamasıyla ilgili teknik ekip önceden açıklama yapmıştı:

Antrenmanlara geç katılım: Rodri, yaz transfer döneminde Manchester City’den Katalan devine transfer olduktan sonra takım antrenmanlarına geç katıldı;

Tam form durumunda olmaması: Teknik direktör Hansi Flick, orta saha oyuncusunun sezonun ilk maçında 90 dakika boyunca tam performans sergileyecek fiziksel kondisyona henüz ulaşmadığını belirtti ve risk almamayı tercih etti.

Maç saati ve başlangıç detayları

Elche ile Barcelona arasındaki karşılaşma bugün, 23 Ağustos günü TSİ 00:30’da başlayacak. Katalan ekibi sezona deplasmanda önemli bir galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Artık tüm gözler Elche - Barcelona maçına çevrildi. Rodri sahada olmayacak ancak Katalanlar yeni sezondaki ilk önemli sınavlarından birinde güçlerini kanıtlamak zorunda. Barcelona’nın bu maçta nasıl bir sonuç alacağını ve Rodri’nin ne zaman ilk maçına çıkacağını yakın zamanda öğreneceğiz.