Shomurodov ve Fayzullayev Trabzon'da: Başakşehir ilk 11'ini açıkladı

·52·Spor
Shomurodov ve Fayzullayev Trabzon'da: Başakşehir ilk 11'ini açıkladı

Türkiye Süper Ligi'nin 2. haftasında, Özbek futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kritik maçlardan biri oynanacak. Ülkenin köklü kulüplerinden Trabzonspor kendi sahasında İstanbul'un iddialı ekibi İstanbul Başakşehir'i ağırlıyor.

Karşılaşma öncesinde açıklanan kadroda, Özbekistan Milli Takımı'nın yıldızları; golcü forvet Eldor Shomurodov ve yaratıcı orta saha Abbosbek Fayzullayev maça ilk 11'de başlayacak. Her iki oyuncumuzun da aynı anda ilk 11'de yer alması, konuk ekibin sahaya galibiyet hedefiyle ve hücum ağırlıklı bir anlayışla çıktığını gösteriyor.

İstanbul Başakşehir'in tercihi: Hücum hattında Özbek ikilisi!

Konuk ekibin teknik heyeti, Trabzon'daki zorlu deplasman maçı için şu ilk 11'i belirledi:

  • Kaleci: Muhammed

  • Savunma: Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi

  • Orta Saha: Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertuğ

  • Hücum ve Oyun Kurucu: Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

Trabzonspor'un ilk 11'i

Kendi taraftarı önünde mücadele edecek olan ev sahibi ekibin kadrosunda da birçok güçlü isim yer alıyor:

  • İlk 11: Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Şimşir, Onuachu.

Maç saati ve başlangıç detayları

  • Turnuva: Türkiye Süper Ligi, 2. Hafta

  • Maç: Trabzonspor — İstanbul Başakşehir

  • Başlangıç saati: Bugün, 23 Ağustos, Taşkent saatiyle 21:00

Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev ikilisi, Başakşehir'in Trabzon'daki galibiyet hasretine son vermek ve sezonun bir sonraki 3 puanını hanesine yazdırmak için sahada ter dökecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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