Büyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyor

·53·Spor
Büyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyor

Yaz transfer döneminin son günlerinde Katalan devinde beklenmedik ve ciddi değişimler yaşanıyor. Saygın İspanyol muhabir ve gazeteci Jose Alvarez tarafından paylaşılan sansasyonel bilgilere göre, Barcelona aynı anda beş futbolcusunu başka kulüplere satma seçeneğini değerlendiriyor.

Belirtildiğine göre, listedeki tüm oyunculara Avrupa'nın dev kulüpleri ve Suudi Arabistan ekiplerinden ciddi ilgi ve somut teklifler bulunuyor.

Kimler ayrılmanın eşiğinde? Talip kulüpler listesi

Barcelona'dan ayrılması muhtemel 5 futbolcu ve onlara talip olan takımlar:

  • Frenkie de Jong: Hollandalı orta saha oyuncusuna İngiltere şampiyonu Manchester City ciddi ilgi gösteriyor;

  • Marc Casado: Yetenekli orta saha oyuncusunun kariyerine büyük ihtimalle Suudi Arabistankulüplerinden birinde devam etmesi bekleniyor;

  • Hector Fort: Genç kanat oyuncusu için iki dev kulüp; İspanya'dan Real Sociedad ve Almanya'dan Borussia Dortmund devrede;

  • Alejandro Balde: Katalan ekibinin hızlı sol beki, İngiliz devi Manchester United kulübünün transfer hedefinde yer alıyor;

  • Jules Kounde: Fransız stoper ve bek oyuncusu, İngiltere Premier Lig'in birçok üst düzey kulübünün radarında bulunuyor.

Finansal Fair Play ve kadro yenileme planı

Barcelona yönetimi, La Liga'nın finansal kısıtlamalarına (Fair Play) tam uyum sağlamak ve yeni transferleri tescil ettirmek için bu büyük satışları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Eğer bu anlaşmalar başarıyla sonuçlanırsa, Katalan kulübü transfer döneminin son saatlerinde kasasına önemli miktarda gelir sağlama fırsatı yakalayacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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