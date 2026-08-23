50 milyonluk anlaşma: Tottenham, City forvetini kadrosuna katıyor

Yaz transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier League kulüpleri arasında bir başka büyük anlaşma daha gerçekleşiyor. Londra'nın Tottenham kulübü, Manchester Cityforveti Omar Marmoushile sözleşme imzalamak için sözlü anlaşmaya vardı.

Dünya futbolunun en güvenilir muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve tüm temel maddeler üzerinde mutabakata varıldı.

Transfer formülü: Kiralık ve 50 milyonluk zorunlu satın alma

Anlaşmanın detayları şu şekilde:

Anlaşma formatı: Taraflar, oyuncunun bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaştı;

Zorunlu satın alma maddesi: Sözleşmede oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor ve belirli sportif şartların yerine getirilmesi durumunda bu madde zorunlu satın almaya dönüşecek;

Finansal değer: Transferin toplam maliyetinin tüm ödemelerle birlikte 50 milyon sterlinolması bekleniyor.

Marmoush Londra'ya gidiyor: Sağlık kontrolü günü belli oldu

Mısırlı 27 yaşındaki forvet, birkaç gün önce 'Spurs'ün teklifini kabul etti. Muhabirin bilgilerine göre Marmoush, Pazartesi günü Londra'ya varacak ve yeni kulübü için resmi sağlık kontrolünden geçecek. Ardından transfer resmen açıklanacak.

Hatırlatmak gerekirse Marmoush, Ocak 2025'te Almanya'nın Eintracht Frankfurt kulübünden Manchester City'ye transfer olmuş ve takımın hücum hattında önemli bir yer edinmişti. Daha önce Londra kulübünün City'den Savinho ve Marmoush ikilisiyle ilgilendiği bildirilmişti, ancak Mısırlı yıldızın transferi ilk çözüme kavuşan oldu.