İlk kez: Bournemouth, Haaland'ın korkutucu serisine son verdi

İngiltere Premier League'in yeni sezonunun 1. haftasında son şampiyon Manchester Citykendi sahasında Bournemouth'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet Manchester ekibine önemli üç puan kazandırsa da, takımın ana golcüsü Erling Haaland için beklenmedik bir antirekorla akıllarda kaldı.

Norveçli forvet, karşılaşmayı 90 dakika boyunca sahada geçirmesine rağmen rakip kaleyi bulamadı ve hiçbir skor katkısı (gol veya asist) üretemedi. Bu, Haaland'ın İngiltere'deki tüm kariyeri boyunca sezonun açılış maçında ilk kez gol atamadığı maç oldu.

4 sezonluk kusursuz seri: Haaland daha önce ilk haftalarda nasıl oynamıştı?

Haaland, İngiltere'ye transfer olduğundan beri sezonun ilk maçlarında rakip kalecilere hiç acımıyordu:

2022/23 sezonu: West Ham kalesine 2 gol (ilk maç);

2023/24 sezonu: Burnley'e karşı maçta 2 gol;

2024/25 sezonu: Chelsea ile oynanan merkez maçta 1 gol;

2025/26 sezonu: Wolverhampton'a karşı karşılaşmada 2 gol.

Bugüne kadar her sezon başında en az bir veya iki gol atan 'gol makinesi'nin bu başarılı serisi, Bournemouth savunması karşısında durduruldu.

Jübile maçı ve galibiyetle başlangıç

Şunu belirtmek gerekir ki, bu maç Norveçli yıldız için Manchester Cityformasıyla 200. jübile maçı oldu. Kişisel gol geleneği bozulsa da, takım arkadaşları Marc Guehi ve Josko Gvardiol'un son dakikalardaki golleriyle 'Vatandaşlar' önemli bir geri dönüş galibiyeti alarak yeni sezona başarılı bir başlangıç yaptı.