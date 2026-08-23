Neftchi, Sogdiyona'yı mağlup ederek Pakhtakor ile puan farkını 6'ya çıkardı

·61·Spor
Neftchi, Sogdiyona'yı mağlup ederek Pakhtakor ile puan farkını 6'ya çıkardı

Özbekistan Süper Ligi'nin 19. haftasında puan durumu lideri Fergana'nın Neftchi kulübü, kendi sahasında Cizzak'ın Sogdiyona takımını ağırladı. Taraftarlarla dolu İstiklal Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibinin tam üstünlüğüyle geçti ve 3-0'lık net bir galibiyetle sona erdi.

Bu başarı, Fergana temsilcisinin şampiyonluk yarışındaki liderliğini daha da pekiştirdi.

Marusic'ten duble ve Perica'dan son nokta

Neftchi, karşılaşmanın başından itibaren inisiyatifi eline aldı ve rakip kalede üst üste tehlikeli pozisyonlar yarattı:

  • 23. dakika (1-0): Hızlı gelişen kombinasyonu yabancı forvet Zoran Marusic net bir vuruşla tamamlayarak skoru açtı;

  • 60. dakika (2-0): İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Marusic, duble yaparak takımının üstünlüğünü artırdı;

  • 90+8. dakika (3-0): Hakemin eklediği sürede oyuna sonradan giren forvet Stipe Perica karşılaşmanın skorunu belirledi.

68. dakikadaki kırmızı kart ve puan durumundaki vaziyet

Cizzak ekibi için maçın ikinci yarısı şanssız geçti:

  • Kırmızı kart: 68. dakikada oyuna sonradan dahil olan Şahcahan Sultanmuradov sert müdahalesi nedeniyle oyun dışı kaldı ve takımının 10 kişi kalmasına neden oldu;

  • Puan durumu: Bu galibiyetin ardından Neftchi puanını 45'e yükselterek, en yakın takipçisi Pakhtakor ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Sogdiyona ise 24 puanla 10. sırada kaldı.

Maç raporu ve kadrolar:

  • Süper Lig. 19. hafta

  • Neftchi — Sogdiyona 3-0

  • Goller: Zoran Marusic (23, 60), Stipe Perica (90+8).

  • Kırmızı kart: Şahcahan Sultanmuradov (68, Sogdiyona).

  • Neftchi: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abduganiyev, Koffi Kouao (Izzatillo Pulatov, 75), Bojan Ciger (Farruh Sayfiyev, 87), Ibrohimhalil Yoldoshev, Asilbek Jumayev (Muhsinjon Ubaydullayev, 69), Bilolxon Toshmirzayev (Hurshid Giyosov, 69), Vladimir Jovovic, Ikrom Aliboyev, Alisher Odilov, Zoran Marusic (Stipe Perica, 87).

  • Sogdiyona: Milan Mitrovic, Zoir Juraboyev, Abdulazizxon Abdurashidov (Şahcahan Sultanmuradov, 46), Islom Kobilov, Behruz Jumatov, Jamshid Boltaboyev (Zenan Zaimovic, 65), Javohir Kahramonov, Ollabergan Karimov, Nodirjon Soyibov, Zabihillo Urinboyev (Saidakbar Sharipov, 68), Ljupco Doriev.

Neftchi, bu kendinden emin oyunuyla sezon sonunda şampiyonluğu ilan etmek için en büyük aday olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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