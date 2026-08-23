Maresca, Bournemouth karşısındaki geri dönüşün sırrını açıkladı: City neden 90. dakikaya kadar zorlandı?

İngiltere Premier League'in yeni sezonunun 1. haftasında son şampiyon Manchester Citykendi sahasında beklenmedik bir dirençle karşılaştı. İlk başta geriye düşen 'City', son dakikalardaki baskısı ve kahramanlıkları sayesinde Bournemouth karşısında 2-1'lik bir geri dönüş galibiyeti elde etti.

Maçın ardından takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca maçın analizini paylaşarak öğrencilerinin oyunun her iki yarısında da tamamen üstün olduğunu vurguladı.

«Rakibe şut çekme şansı vermedik»: İlk yarı analizi

İtalyan teknik adam, yenen gole rağmen takımının oyunundan memnun olduğunu belirtti:

«Dürüst olmak gerekirse, ilk yarıda golü yiyene kadar çok iyi oynadık. Rakibe bir kez bile şut çekme şansı vermedik, kendimiz ise üç-dört net gol pozisyonu yarattık. Sonra onlar golü attı ve durum biraz zorlaştı. Ancak genel olarak galibiyeti tamamen hak ettik»dedi Maresca.

Bournemouth'un yorgunluğu ve son dakikalardaki galibiyet

Teknik direktör, ikinci yarıda konuk ekibin derin savunmaya çekilmesini City'nin topa hakimiyetiyle açıkladı:

Rakibin yorgunluğu: «İkinci yarıda biraz geri çekildiler. Bunun bir nedeni, ilk yarının büyük bölümünde topun bizde olması ve onların sürekli koşmak zorunda kalmasıydı»;

Maresca'nın sitemi: Teknik adam, maçın kaderini son dakikalara kadar uzatmamaları gerektiğini söyledi: «90 dakika boyunca galibiyet için bu kadar savaşmamıza gerek yoktu, belki de üç puanı çok daha önce almalıydık».

Sıradaki sınav: Crystal Palace deplasmanı

Yeni sezona kritik 3 puanla başlayan 'City', bir sonraki maçın hazırlıklarına başlıyor: