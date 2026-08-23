Salah ve Shomurodov düellosu: Başakşehir 2. haftada ağır mağlubiyet aldı
Türkiye Süper Ligi'nin 2. haftasında Özbek futbolseverlerin dikkatle takip ettiği kritik karşılaşma sona erdi. İstanbul Başakşehir, deplasmanda ligin köklü ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olduğu zorlu mücadeleden 1-2 mağlup ayrıldı.
Dikkat çeken nokta, Özbekistan milli takımının yıldızları Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev maça İstanbul temsilcisinin ilk 11'inde başladı.
Salah'ın hızlı golü ve Shomurodov'un cevabı
Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda başladı:
8. dakika (1-0): Ev sahibinin yıldız oyuncusu Mohamed Salah skoru açarak Trabzonspor'u öne geçirdi;
19. dakika (1-1): Başakşehir'in etkili atağı sonucunda Eldor Shomurodov rakip ceza sahasında penaltı kazandı ve beyaz noktadan hata yapmayarak skoru eşitledi;
48. dakika (2-1): İkinci yarının başında yine sahneye çıkan Mohamed Salah duble yaparak ev sahibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
Maç raporu ve kadrolar:
Süper Lig. 2. Hafta
Trabzonspor — Başakşehir 2:1
23 Ağustos. Papara Park Stadyumu
Goller: Mohamed Salah (8, 48) — Eldor Shomurodov (19, penaltı).
Trabzonspor: Onana, Cabral, Nvaivu, Savic, Eskixellach, Muçi (Özkacar, 70), Kabasakal, Malinovskyi (Bouchouari, 81), Simsir (Saviolo, 70), Salah, Onuachu (Tufan, 87).
Başakşehir: Şengezer, Şahiner (Karbownik, 70), Bayram, Opoku, Opoku, Kemen, Kaluzinski (Brnic, 58), Skov Olsen (Bozok, 79), SHOMURODOV, FAYZULLAYEV (Selke, 58), Bertuğ (Ergün, 46).
Sarı Kartlar: Kemen (22), Bertuğ (39), Selke (61), Salah (79), Nvaivu (83), Ergün (88), Savic (89).
Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 4'e yükseltti. İlk hafta galip gelen Başakşehir ise 3 puanda kaldı.
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