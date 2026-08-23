Salah ve Shomurodov düellosu: Başakşehir 2. haftada ağır mağlubiyet aldı

·295·Spor
Salah ve Shomurodov düellosu: Başakşehir 2. haftada ağır mağlubiyet aldı

Türkiye Süper Ligi'nin 2. haftasında Özbek futbolseverlerin dikkatle takip ettiği kritik karşılaşma sona erdi. İstanbul Başakşehir, deplasmanda ligin köklü ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olduğu zorlu mücadeleden 1-2 mağlup ayrıldı.

Dikkat çeken nokta, Özbekistan milli takımının yıldızları Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev maça İstanbul temsilcisinin ilk 11'inde başladı.

Salah'ın hızlı golü ve Shomurodov'un cevabı

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda başladı:

  • 8. dakika (1-0): Ev sahibinin yıldız oyuncusu Mohamed Salah skoru açarak Trabzonspor'u öne geçirdi;

  • 19. dakika (1-1): Başakşehir'in etkili atağı sonucunda Eldor Shomurodov rakip ceza sahasında penaltı kazandı ve beyaz noktadan hata yapmayarak skoru eşitledi;

  • 48. dakika (2-1): İkinci yarının başında yine sahneye çıkan Mohamed Salah duble yaparak ev sahibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

Maç raporu ve kadrolar:

  • Süper Lig. 2. Hafta

  • Trabzonspor — Başakşehir 2:1

  • 23 Ağustos. Papara Park Stadyumu

  • Goller: Mohamed Salah (8, 48) — Eldor Shomurodov (19, penaltı).

  • Trabzonspor: Onana, Cabral, Nvaivu, Savic, Eskixellach, Muçi (Özkacar, 70), Kabasakal, Malinovskyi (Bouchouari, 81), Simsir (Saviolo, 70), Salah, Onuachu (Tufan, 87).

  • Başakşehir: Şengezer, Şahiner (Karbownik, 70), Bayram, Opoku, Opoku, Kemen, Kaluzinski (Brnic, 58), Skov Olsen (Bozok, 79), SHOMURODOV, FAYZULLAYEV (Selke, 58), Bertuğ (Ergün, 46).

  • Sarı Kartlar: Kemen (22), Bertuğ (39), Selke (61), Salah (79), Nvaivu (83), Ergün (88), Savic (89).

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 4'e yükseltti. İlk hafta galip gelen Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorErling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorBugün, 12:13Futbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıFutbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıBugün, 10:44Islam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıIslam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıBugün, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBrian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBugün, 10:36Yıllık 20 milyon: Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan'a transferinin detaylarıYıllık 20 milyon: Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan'a transferinin detaylarıBugün, 09:20Büyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyorBüyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyorBugün, 09:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu