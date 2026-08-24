Husanov'dan müthiş istatistik: Manchester City'nin en iyileri arasında!

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Manchester Citykendi sahasında Bournemouth'u konuk etti ve 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti aldı. Bu zorlu ve tempolu mücadeleye 'Vatandaşlar'ın merkez savunmasında ilk 11'de başlayan vatandaşımız Abdukodir Khusanov sahada 90 dakika boyunca hiç oyundan çıkmadan görev yaptı.

Uluslararası spor istatistikleri konusunda uzmanlaşmış prestijli Flashscore portalı, maç sonu değerlendirmesinde 22 yaşındaki Özbek savunmacının performansına oldukça yüksek bir puan olan 8,2 puan verdi.

Yüzde 97 isabet ve tam kontrol: Khusanov'un rakamları

Özbek lejyoner, maç boyunca savunma ve hücum kurulumu aşamalarında neredeyse hatasız oynadı:

Pas isabeti: Khusanov'un yaptığı 90 pasın 87'si takım arkadaşlarına ulaştı ( yüzde 97'lik fenomenal bir oran);

Topla buluşma: Maç boyunca 97 kez topla buluştu ve pozisyon hatası yapmadı;

Takımdaki yeri: City kadrosunda sadece beraberlik golünü atan Marc Guehi (8,5 puan) Khusanov'dan daha yüksek puan aldı. Abdukodir ise maçta tüm takım içindeki en yüksek 2. puana layık görüldü.

Flashscore değerlendirmesi: Manchester Cityoyuncularının tüm puanları:

Marc Guehi — 8.5 (Maçın oyuncusu)

Abdukodir Khusanov — 8.2

Rayan Cherki — 8.0

Ruben Dias — 7.8

Josko Gvardiol — 7.5

Phil Foden — 7.5

Gianluigi Donnarumma — 7.4

Erling Haaland — 7.3

Elliot Anderson — 7.2

Nico O'Reilly — 6.8

Matheus Nunes — 6.8

Antoine Semenyo — 6.5

Mateo Kovacic — 6.5

Rico Lewis — 6.0

Abdukodir Khusanov'un Premier Lig'in ilk haftasındaki bu güven veren ve üst düzey performansı, Enzo Maresca'nın taktiğinde kilit isimlerden biri haline geldiğinin açık bir kanıtı.