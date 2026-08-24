Fergana'da büyük futbol: Özbekistan milli takımı İran'a karşı sahaya çıkıyor

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Fergana'da büyük futbol: Özbekistan milli takımı İran'a karşı sahaya çıkıyor

Özbekistan milli futbol takımı, bir sonraki uluslararası hazırlık maçını güçlü rakiplerden biri olan İran milli takımı ile oynayacak. Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisinin bildirdiğine göre, bu heyecan verici karşılaşma 24 Eylül 2026 tarihinde Fergana şehrindeki İstiklal Stadyumu'nda gerçekleşecek.

2027 Asya Kupası hazırlık planı

İtalyan ünlü teknik direktör Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası'na yoğun bir şekilde hazırlanıyor. İran ile oynanacak maçın ardından milli takımımız, 6 Ekim tarihinde Güney Kore milli takımı ile bir sonraki ciddi sınav olan hazırlık maçını yapmayı planlıyor.

Özbekistan - İran maçı ve takımların istatistikleri

Gösterge

Özbekistan

İran

Maç tarihi ve yeri

24 Eylül 2026, Fergana (İstiklal Stadyumu)

Teknik Direktör

Fabio Cannavaro (İtalya)

Son karşılıklı maç (Kasım 2025)

0:0 (Penaltılarla 4:3 galibiyet)

0:0 (Penaltılarla mağlubiyet)

2026 Dünya Kupası sonucu

K Grubu'nda 4. sıra (Kolombiya 1:3, Portekiz 0:5, Kongo DC 1:3)

G Grubu'nda 3. sıra (Yeni Zelanda 2:2, Belçika 0:0, Mısır 1:1)

Bir sonraki planlanan rakip

Güney Kore (6 Ekim)

Takımların geçmişi ve 2026 Dünya Kupası izlenimleri

Özbekistan ve İran milli takımları en son Kasım 2025'te BAE'de düzenlenen uluslararası bir turnuvada karşı karşıya gelmişti. O maçın normal süresi 0:0 sona ermiş ve penaltı atışlarında Özbekistan 4:3 galip gelmişti. Belirtmek gerekir ki, o karşılaşmada Manchester Citysavunma oyuncusu Abdukodir Husanov kırmızı kart gördüğü için takımımız maçı bir kişi eksik tamamlamıştı.

Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada, Meksika) düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda ise her iki takım da play-off aşamasına çıkamadı: İran üç beraberlikle grubunda 3. olurken, Özbekistan üç mağlubiyetle grubunda 4. sırada kalmıştı. Şimdi her iki takım da yeni bir döngüye ve kıta şampiyonasına yeni bir güçle giriyor.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı Fergana'da İran karşısında net bir galibiyet alabilir mi ve takımımızın oyununda ne tür değişiklikler bekliyorsunuz?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli maçın haberini futbolseverlere hemen ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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