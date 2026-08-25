«Daha fazlasını hak ettik»: Arbeloa, Londra derbisindeki mağlubiyetin nedenlerini açıkladı
İngiltere Premier Ligi'nin 1. haftasını kapatan kıran kırana geçen Londra derbisinde Fulham, Craven Cottage'da Chelsea'yi ağırladı ve 5 golün atıldığı çekişmeli mücadeleyi 2-3 kaybetti.
Maçın ardından Fulham'ın İspanyol teknik direktörü Alvaro Arbeloa basın toplantısında öğrencilerinin gösterdiği iradeyi övmekle birlikte, savunmadaki affedilmez hataları da açıkça eleştirdi.
«En uygunsuz anlarda gol yedik»: Teknik direktörün analizi
İspanyol uzman, oyundaki psikolojik açıdan en zor anları tek tek sıraladı:
«İlk dakikada, ilk yarının sonunda ve devre arasından hemen sonra gol yedik; gol yemek için bundan daha kötü zamanlar düşünemiyorum. Ancak böyle zor bir durumda bile gerçek bir karakter ortaya koyduk. Oyuncularımın verdiği tepkiden ve gösterdikleri iradeden gurur duyuyorum», dedi Arbeloa.
Teknik direktör, takımının sergilediği oyun açısından daha fazlasını hak ettiğini ancak sonucun tabelaya yansıdığını belirtti:
Adalet ve sonuç: «Daha fazlasını hak ettik ama futbolda mesele neyi hak ettiğiniz değil, sonunda nasıl bir sonuç aldığınızdır».
Affedilmez hatalar ve gelişim yolu
Alvaro Arbeloa, takımın konsantrasyon eksikliklerini gidermesi gerektiğini vurguladı:
Hatalardan ders: «Yediğimiz gollerde kesinlikle yapılmaması gereken hatalar yaptık. Gelişmeli ve hakemin ilk düdüğünden itibaren oyuna tam konsantrasyonla başlamalıyız»;
Güven: «Yine de doğru yolda olduğumuzu ve önümüzdeki maçlarda gelişmeye devam edeceğimizi düşünüyorum».
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