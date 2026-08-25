«Daha fazlasını hak ettik»: Arbeloa, Londra derbisindeki mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

İngiltere Premier Ligi'nin 1. haftasını kapatan kıran kırana geçen Londra derbisinde Fulham, Craven Cottage'da Chelsea'yi ağırladı ve 5 golün atıldığı çekişmeli mücadeleyi 2-3 kaybetti.

Maçın ardından Fulham'ın İspanyol teknik direktörü Alvaro Arbeloa basın toplantısında öğrencilerinin gösterdiği iradeyi övmekle birlikte, savunmadaki affedilmez hataları da açıkça eleştirdi.

İspanyol uzman, oyundaki psikolojik açıdan en zor anları tek tek sıraladı:

«İlk dakikada, ilk yarının sonunda ve devre arasından hemen sonra gol yedik; gol yemek için bundan daha kötü zamanlar düşünemiyorum. Ancak böyle zor bir durumda bile gerçek bir karakter ortaya koyduk. Oyuncularımın verdiği tepkiden ve gösterdikleri iradeden gurur duyuyorum», dedi Arbeloa.