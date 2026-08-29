Özbek El-Klasikosu: Neftchi, Pakhtakor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
Özbekistan Kupası son 16 turu, en çok beklenen ve merkezi karşılaşmaya sahne oldu. Fergana'daki İstiklal Stadyumu'nda Özbek futbolunun iki ezeli ve prensip sahibi rakibi Neftchi ile Pakhtakor karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve yüksek tempolu geçen derbide ev sahibi ekip 1-0 galip geldi.
Kıran kırana geçen mücadelenin kaderini, maçın bitimine 9 dakika kala atılan tek gol belirledi.
81. dakikadaki belirleyici vuruş: Perica ve Jovovic ikilisi
Karşılaşma her iki takımın da temkinli ve taktiksel mücadelesiyle başladı:
Yedek kulübesinden gelen kahraman: Neftchi teknik direktörü tarafından 70. dakikada oyuna alınan forvet Stipe Perica maçın kahramanı oldu;
Gol pozisyonu: 81. dakikada Vladimir Jovovic'in isabetli ve şık pasının ardından Perica, başkent ekibinin kalesini havalandırarak İstiklal Stadyumu'nu ayağa kaldırdı;
Güvenli savunma: Kalan dakikalarda konuk ekibin baskısına rağmen Fergana kulübü skoru korudu ve Özbekistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Maç raporu ve takım kadroları
Özbekistan Kupası. Son 16 Turu
Neftchi (Fergana) — Pakhtakor (Taşkent) — 1:0
Gol: Stipe Perica 81 (1:0).
Sarı Kart: Hojiakbar Alijonov 74.
Stadyum: Fergana, İstiklal.
Neftchi: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Alijonov, Ibrohimhalil Yoldoshev (Bilolxon Toshmirzayev, 46), Vladimir Jovovic, Khurshid Giyosov (Mukhsinjon Ubaydullayev, 70), Asilbek Jumayev (Jurani Ferreira, 79), Nurmukhammad Abduganiyev, Zoran Marusic (Stipe Perica, 70), Farrukh Sayfiyev, Koffi Kouao;
Pakhtakor: Sanjar Kuvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Akmal Mozgovoy, Hojimat Erkinov (Bashar Resan, 27), Dostonbek Khamdamov (Flamarion, 42), Abdurauf Buriyev, Sardor Sobirkhojayev (Dilshod Saitov, 78), Ayman Hussein (Stefan Chinedu, 78), Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov.
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