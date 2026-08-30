Lionel Messi, Montreal ağlarına dört gol atarak MLS tarihinde yeni bir rekor kırdı

ABD'nin Inter Miami kulübü, MLS kapsamında oynanan maçta CF Montreal'i 7-1'lik skorla mağlup etti. Chase Stadium'da gerçekleşen karşılaşma, takımın son dönemdeki başarısızlık serisine son verirken, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni bir tarihi rekoruna sahne oldu. Bu galibiyet, Miami ekibinin tüm kulvarlardaki beş maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın skoru 20. dakikada Brezilya milli takımı oyuncusu Casemiro tarafından açıldı ve oyuncu, yaz transfer döneminde takıma katıldığından bu yana ilk golünü kaydetti. Ardından sahada tamamen Lionel Messi üstünlüğü başladı. Deneyimli forvet, 40. dakikada serbest vuruştan gelen ve savunmaya çarparak dönen topu ağlara göndererek farkı açtı. İkinci yarının başında ise harika bir bireysel çabayla ikinci golünü attı.

Rekorlar gecesi ve kişisel trajedi gölgesinde metanet

Apple TV'nin bildirdiğine göre, bu maç Lionel Messi için duygusal açıdan zor bir döneme denk geldi. Ay başında babası ve uzun yıllardır temsilcisi olan Jorge vefat etmişti. Buna rağmen forvet, sahada tüm gücünü ortaya koydu ve takım arkadaşlarına yardımcı oldu. Özellikle bencil davranmayarak Luis Suarez'i uygun pozisyona soktu ve Uruguaylı futbolcu takımın dördüncü golünü attı.

Maçın sonlarına doğru Lionel Messi hat-trick'ini tamamladı. 83. dakikada kalecinin üzerinden şık bir aşırtma vuruşla skoru farklılaştırdı. Karşılaşmanın sonlarına doğru 18 yaşındaki gelecek vadeden oyuncu Alexander Shaw da adını tabelaya yazdırdı. Hakemin eklediği dakikalarda ise Messi, bir serbest vuruşu daha gole çevirerek maçın sonucunu belirledi.

Tarihi istatistikler ve takım arkadaşlarının övgüsü

Goal.com ve yabancı basının verilerine göre, bu poker Lionel Messi'nin kariyerindeki sekizinci dört gollü maç oldu. Ayrıca, MLS tarihinde 20 veya daha fazla gol katkısına en hızlı ulaşan futbolcu oldu (72 maç). Şu anda 19 maçta 18 golü bulunan oyuncu, ligin gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

Maçın ardından orta saha oyuncusu Casemiro, Arjantinli futbolcunun yeteneğine büyük övgüde bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Bu anların tadını çıkarmalıyız çünkü o tarih yazan bir insan. Onu sahada görmeli ve onunla rekabet etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Takımın geçici teknik direktörü Guillermo Hoyos da öğrencisinin performansına hayran kaldığını gizlemedi.

Bu farklı galibiyetin ardından Inter Miami, Doğu Konferansı puan durumunda 2. sıradaki yerini korudu ve lider Nashville SC'nin 10 puan gerisinde bulunuyor. CF Montreal ise 14. sırada kaldı. Sezonun kritik aşamasında takımın sergilediği bu parlak oyun, taraftarlarda büyük umut uyandırıyor.